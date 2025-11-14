vendredi, 14 novembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

Sommet régional sur la Transformation numérique en Afrique de l’Ouest (…)

Le futur numérique de l’Afrique se discute à Cotonou les 17 et 18 novembre


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou accueille, les 17 et 18 novembre 2025, le Sommet régional sur la Transformation numérique en Afrique de l’Ouest et du Centre. Co-organisé par le Groupe de la (…)  
Environnement et le changement climatique en Afrique : Défis et (…)


14 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique fait face à des défis majeurs liés à l’environnement et au changement climatique. Les phénomènes comme les sécheresses, inondations et famines deviennent plus (…)  
Actes d’état civil au Bénin

L’ANIP met en garde contre de faux intermédiaires


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) met en garde les populations contre la multiplication de messages frauduleux circulant en ligne. L’ANIP alerte (…)  
Faits divers à Bopa

Un homme assassiné dans un litige foncier


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Blessé par balles dans un conflit foncier à Lonfin dans la commune de Bopa, un homme passe de vie à trépas trois jours plus tard. Une simple visite tourne au drame dans (…)  
Communales de 2026 au Bénin

La Cour suprême déboute Les Démocrates


14 novembre 2025 par
Le recours du principal parti de l’opposition Les Démocrates (LD) contre la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) dans le cadre des élections communales de 2026 (…)  
Présidentielle 2026 au Bénin

Patrick Djivo des LD affiche son soutien à Wadagni


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le candidat de la mouvance, Romuald Wadagni, suscite un intérêt croissant, y compris au sein des anciens cadres du principal parti de l’opposition notamment Les Démocrates (…)  
Investissements durables en Afrique de l’Ouest

Les API de l’UEMOA redéfinissent leurs priorités pour le travail décent


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme de deux jours de travaux sur la promotion et la facilitation des investissements durables pour la réalisation du travail décent à Cotonou, les responsables des (…)  
Les 6 démissionnaires LD se rapprochent de la mouvance


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Six députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), accompagnés (…)
Des ex-« Démocrates » dans le rang du parti UP-R


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A Bantè dans le département des Collines, des militants du parti (…)
L’Ambassade de France dévoile les 20 lauréats de ’’Inspiration Bénin’’


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’ambassade de France au Bénin annonce la deuxième édition du programme (…)
Distribution itinérante de diplômes aux bacheliers de 2022


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Office du Baccalauréat organise, du 24 au 29 novembre 2025, une (…)
La Décision qui valide les candidatures des duos Wadagni-Hounkpè


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par Décision EP25- 012 du 13 novembre 2025, la Cour constitutionnelle a (…)
Un vendeur d’ ‘’œuf d’arc-en-ciel’’ arrêté


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les agents de police de l’arrondissement d’Ahouannonzou, commune (…)
En quête de rituel d’argent, un étranger échappe au pire


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Une affaire de rituel d’argent a failli coûter la vie à un citoyen (…)
La HAAC retire l’autorisation de quatre radios privées


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du (…)
Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés par la Cour


13 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Seuls les duos Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et Paul (…)
Des échanges pour structurer et développer l’écosystème musical


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La directrice adjointe de Cabinet du ministère du Tourisme, de la (…)
La HAAC met en garde les médias sans existence légale


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) (…)
Près de 2 000 milliards de dollars de transactions instantanées en Afrique


13 novembre 2025 par Marc Mensah
L’Afrique connaît une envolée sans précédent de ses paiements (…)
1 voleur de téléphones et de sacs à main interpellé


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un individu impliqué dans le vol de téléphones et de sacs à main a été (…)
Le dépôt des candidatures aux législatives démarre le 15 novembre


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a annoncé (…)
Un voleur de pièces de voiture arrêté


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Une patrouille de police a interpellé, mercredi 12 novembre 2025 à (…)
Talon consulte les députés du Bloc Républicain ce jeudi


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon reçoit ce jeudi 13 novembre 2025, en soirée, (…)
VIDÉOS

Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Droits de Diffusion du Football et Évolution des Revenus


13 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le football génère des revenus considérables grâce à la diffusion (…)
Un individu arrêté avec une centaine de plaques funéraires


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un individu a été arrêté au PK 14 Godomey, mercredi 12 novembre 2025, (…)
Les candidats au concours douanes convoqués à l’épreuve psychotechnique


13 novembre 2025 par Marc Mensah
La Direction générale des Douanes annonce la tenue de l’épreuve (…)
Benin Cashew honore le Bénin aux Reuters Global Sustainability Awards


13 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin s’impose une fois de plus sur la scène internationale de (…)
Les Agences de promotion des investissements de l’UEMOA en conclave à (…)


12 novembre 2025 par La Rédaction
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce mercredi 12 (…)
La cantine de L’EPP Kpassali cambriolée


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Située dans la commune de Glazoué, l’École primaire publique (EPP) de (…)
L’ANIP transmet la liste électorale à la CENA


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a (…)
Saisie de 130 kg de chanvre indien cachés dans des sacs de maïs


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le commissariat du premier arrondissement de Bohicon a intercepté, (…)
Un employé poursuit son ex patronne en justice et exige 15 millions de (…)


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le Tribunal de première instance de Cotonou a examiné le dossier (…)
Une femme retrouvée morte à Godomey


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Découverte macabre ce mercredi 12 novembre 2025 dans la commune (…)
Le SIMA 2025 s’ouvre ce jeudi à Cotonou


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Sofitel Cotonou Marina Hôtel accueille du 13 au 14 novembre 2025, le (…)
L’hôpital d’Allada-Toffo-Zè se modernise pour accueillir les grands brûlés


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, en Conseil des ministres ce mercredi 12 (…)
