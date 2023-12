Le free roaming acté entre le Bénin, le Togo et le Mali

Le président de l’Autorité malienne de régulation des télécommunications, TIC et des Postes du Mali (AMRTP), Saidou Pona SANKARE, et Hervé Coovi GUEDEGBE, Secrétaire Exécutif de l’ARCEP Bénin, ont procédé à la signature d’un nouveau protocole d’accord de free roaming samedi 09 décembre 2023. Ce même jour, Saidou Pona SANKARE et Michel Yaovi GALLEY, Directeur Général de l’ARCEP du Togo, ont procédé à la signature d’accords de free roaming.

Des accords bilatéraux de free roaming signés samedi 09 décembre 2023 entre le Bénin, le Togo, et le Mali. Les responsables en charge de régulation de communications dans ces trois pays ont finalisé les documents au terme de deux jours de travaux. L’objectif visé est de permettre aux usagers de téléphonie mobiles de ces trois pays, en situation de roaming, de communiquer à moindre coût grâce à la suppression des frais d’itinérance (roaming).

COMMUNIQUE DE PRESSE

Dans la continuité de la mise en œuvre du règlement C/REG.21/12/17 de la CEDEAO portant sur l’itinérance au sein de la communauté, après la Côte d’Ivoire le 06 décembre 2023, le Togo a en ce 9 décembre 2023 signé un nouveau protocole d’accord de free roaming avec le Mali. Ce jour est aussi marqué par la signature à Lomé d’un protocole d’accord bilatéral de free roaming à Lomé, entre le Mali et le Bénin. Les accords bilatéraux, ainsi signés, permettront aux usagers de téléphonie mobiles du Togo, du Mali et du Bénin en situation de roaming, de communiquer à moindre coût, ceci grâce à la suppression des frais d’itinérance (roaming).

Ces signatures de protocole d’accord entre Monsieur Saidou Pona SANKARE, Président de l’AMRTP du Mali, Monsieur Hervé Coovi GUEDEGBE, Secrétaire Exécutif de l’ARCEP BENIN et Monsieur Michel Yaovi GALLEY, Directeur Général de l’ARCEP du Togo sont intervenues à l’issue de deux jours de travaux ayant réuni à Lomé les trois régulateurs, les associations de consommateurs et les représentants des opérateurs mobiles du Mali, du Bénin et du Togo.

L’effectivité de la mise en œuvre du free roaming entre le Bénin et le Mali et entre le Mali et le Togo au plus tard le 29 février 2024 se traduira par une baisse très importante des tarifs pour les voyageurs de ces pays dans l’un des pays signataires (Bénin, Mali et Togo). En effet, grâce à ce protocole, pour les voyageurs du Bénin, du Mali et du Togo en situation de roaming, la réception d’appel sera dorénavant gratuite durant les trente premiers jours consécutifs de leur séjour. Les émissions d’appels locaux coûteront désormais au maximum 79 FCFA par minute. Les émissions d’appels vers le pays d’origine (Call Back To Home) sont plafonnées à 150 F CFA par minute. Le service Internet, quant à lui connaîtra une baisse encore plus importante et sera facturé à au plus 2,2 Fcfa le Mo.

Les autorités de régulation poursuivront, fort du soutien de leur gouvernement respectif, les efforts pour la suppression des frais d’itinérance entre les pays de la CEDEAO à travers la multiplication d’accords similaires pour atteindre l’objectif de la mobilité et de l’intégration.

