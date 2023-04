Le forum économique Sino-Béninoise tenue ce 02 avril à Pékin

La ville de Pékin en Chine a abrité ce dimanche 02 avril 2023, le Forum de coopération économique et commerciale Sino-béninoise. Plus de 400 opérateurs économiques béninois et chinois ont pris part à cette rencontre de haut niveau.

Le Forum de coopération économique et commerciale Sino-béninoise a lieu ce dimanche 02 avril 2023 à Pékin en Chine. « Coopération économique et commerciale sino-béninoise dans une nouvelle ère », c’est le thème retenu pour ces assises marquées par la participation de plus de 400 opérateurs économiques béninois et chinois. Elle vise à insuffler un nouveau dynamisme de partenariat pour l’accompagnement de la phase d’industrialisation amorcée avec le Programme d’action du gouvernement (PAG), pour une nouvelle ère économique.

Le président de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), Arnauld AKAKPO et plusieurs autres membres de l’institution consulaire ont pris part à cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du rétablissement des relations entre le Bénin et la Chine.

Outre la présence massive d’opérateurs économiques, des étudiants, d’ambassadeurs, d’experts et divers acteurs du monde des affaires ont pris part à cette rencontre dont l’organisation est facilitée par l’ambassadeur du Bénin près la Chine, Simon Pierre ADOVELANDE.

