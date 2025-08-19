mardi, 19 août 2025 -

Décès de Razak Omotoyossi

Le football béninois perd une légende




Le football béninois est en deuil ! Razak Omotoyossi, ex-attaquant vedette des Écureuils, est décédé, ce mardi 19 août 2025, à Lagos (Nigeria). Il avait 39 ans.

L’information a été confirmée par un proche du joueur. Razak Omotoyossi n’est plus. Son décès survient après une série de malheurs personnels. Début juillet, un incendie a ravagé sa maison. Peu de temps après, il perdait sa sœur. Ces événements l’avaient profondément affecté.

Razak Omotoyossi a marqué l’histoire du football national. Avec 21 buts en 55 sélections, il reste l’un des meilleurs buteurs des Écureuils, aujourd’hui ’’Guépards’’. Sa carrière internationale s’étend de 2004 à 2016.

L’ex-attaquant vedette des Écureuils a participé à deux Coupes d’Afrique des Nations : en 2008 au Ghana, puis en 2010 en Angola. Lors des éliminatoires de la CAN 2008, il inscrit un quadruplé mémorable contre le Togo.

Un parcours riche et international

Né le 8 octobre 1985 à Lagos, Omotoyossi débute sa carrière au Nigeria avant de représenter le Bénin, pays de son père.

Il brille au Sheriff Tiraspol (Moldavie), puis explose en Suède avec Helsingborgs IF. En 2007, il y termine meilleur buteur du championnat suédois. Sa performance lui ouvre les portes de plusieurs clubs : Al-Nassr (Arabie Saoudite), FC Metz (France), Zamalek SC (Égypte), et d’autres encore, en Turquie, au Maroc et en Suède.

En 2019, il revient au pays et rejoint le club USS Kraké. Il y termine sa carrière de joueur, tout en restant proche du monde du football local.

Connu pour sa puissance, sa détermination et son sens du but, Razak Omotoyossi était surnommé le « Taureau de Pobè ». Il a inspiré de nombreux jeunes footballeurs au Bénin et ailleurs.
M. M.

19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




