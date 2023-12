Le fonctionnaire des douanes S. Tété en prison

Le fonctionnaire des douanes Sévérin Tété a été déposé en prison, vendredi 15 décembre 2023, par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Présenté au procureur après une audition sur procès-verbal, le fonctionnaire des douanes Sévérin Tété a été déposé en prison, vendredi 15 décembre 2023, par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Le douanier a été interpellé dans un dossier de camion qui contiendrait des produits prohibés.

Selon les informations, le fonctionnaire des douanes a alerté de la présence dans le département de l’Ouémé d’un camion qui contiendrait des produits psychotropes et autres stupéfiants. Mais rien de suspect n’a été retrouvé dans le camion signalé lorsque le commissariat de compétence a arraisonné le véhicule et arrêté le conducteur.

