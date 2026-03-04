Le financement de l’habitat au centre des BOAD Development Days 2026

Les BOAD Development Days (BDD 2026) se tiendront les 11 et 12 juin 2026 à Lomé, au Togo, autour d’un thème stratégique :« Bâtir l’avenir de l’UEMOA : financer un habitat durable, inclusif et moteur de souveraineté énergétique ».

Organisé par la Banque Ouest Africaine de Développement, cet événement reunira décideurs publics, investisseurs, institutions financières, acteurs du secteur immobilier, experts en énergie et partenaires techniques autour d’un enjeu majeur pour la région : le financement d’un habitat durable et accessible. La question du logement constitue un défi structurel dans l’espace Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. La croissance démographique soutenue, l’urbanisation rapide exigent des réponses innovantes et adaptées.

L’un des axes majeurs des échanges portera sur les mécanismes innovants de financement : partenariats public-privé, mobilisation de fonds verts, instruments financiers adaptés aux ménages à revenus modestes, ou encore implication accrue des banques locales et régionales.

La BOAD, en tant qu’institution de financement du développement, entend renforcer son rôle moteur dans la structuration d’un écosystème favorable à l’investissement dans le logement durable.

Pendant deux jours, panels thématiques, tables rondes de haut niveau et sessions techniques permettront aux participants de partager expériences, bonnes pratiques et perspectives concrètes. L’objectif est bel et bien de proposer des solutions pragmatiques pour faire du secteur de l’habitat un pilier de croissance inclusive dans l’espace UEMOA.

Akpédjé Ayosso

4 mars 2026 par ,