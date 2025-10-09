jeudi, 9 octobre 2025 -

Cinéma

Le film documentaire « Motherland » en projection à Canal Olympia Marina




Le film documentaire « Motherland » de Sally sera projeté, ce vendredi 10 octobre 2025, à Canal Olympia Marina de Cotonou.

L’avant-première exclusive du film « Motherland », c’est ce vendredi 10 octobre 2025, à Canal Olympia de Cotonou. Le chef d’œuvre de Sally, créatrice de contenus sera présenté aux cinéphiles. Par ce film documentaire, le cinéaste rappelle l’histoire du Bénin ; de la période coloniale aux indépendances ; les pratiques religieuses et la cohabitation pacifique entre les religions.

L’ancrage du film reste le Vodun, pratique ancestrale longtemps diabolisée par le colon et qui connaît un rayonnement spectaculaire grâce aux Vodun Days, grand évènement culturel qui permet de vivre l’art, la culture et la spiritualité autour du Vodun.

A propos de Sally
Anciennement appelée Crazy Sally, de son vrai nom Salima Poumbga, est née le 11 août 1998 à Strasbourg (Bas-Rhin). C’est une vidéaste web, influenceuse et anciennement vlogueuse française. Elle est connue pour décrypter régulièrement des sujets d’actualité sur les réseaux sociaux.

Sally a obtenu son Baccalauréat à 15 ans en ayant sauté 2 classes. Après un Master 2 en Droit, elle devient en 2018, lauréate du concours d’éloquence Oratio à la Faculté de Droit de Strasbourg, avec le sujet « Faut-il faire de sa vie une œuvre d’art ? ». La même année, elle décide de se lancer sur la plateforme YouTube[], dans la réalisation de vidéos sur des astuces modes et beauté pour l’entretien des cheveux.
En juillet 2021, Sally participe à la 74ᵉ édition du Festival de Cannes.

F. A. A.

9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




