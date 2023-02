Le feu continue de faire des ravages au Bénin

De Janvier à Février 2023, des cas d’incendie avec des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels ont été enregistrés dans plusieurs communes du Bénin.

Le drame routier survenu à Dassa-Zoumé, dimanche 29 janvier 2023, restera gravé dans la mémoire du peuple béninois. Un incendie s’est déclaré suite à une collision entre un bus de transport en commun en provenance de Parakou vers Cotonou et un camion grue transportant un groupe électrogène. Le conducteur du bus qui roulait en excès de vitesse aurait perdu le contrôle suite à l’éclatement d’un pneu. Il y a eu plus de 20 personnes décédées et des blessés graves dans cet incendie. Après cet accident, des cas d’incendie ont été enregistrés dans plusieurs communes du Bénin en ce mois de février. Dans la journée du vendredi 17 février, au moins trois incendies ont été signalés. A Sô-Ava, dans un village de l’arrondissement d’Ahomey Lokpo, des dizaines d’habitations ont été consumées. Le feu serait parti d’une habitation avant de se propager sur d’autres concessions. Cette catastrophe a causé de nombreux dégâts matériels et des centaines de sans-abri.

Dans la même journée du vendredi à Gankpétin, une localité de la commune de Dassa, le feu a consumé quelques hangars construits en matériaux précaires.

Un incendie a aussi réduit en cendres plus de 7 maisons dans l’arrondissement d’Agamè dans la commune de Lokossa. Des centaines d’habitants sont sans-abris. Le feu de brousse serait à l’origine de ce drame. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais d’importants dégâts matériels.

L’essence de contrebande communément appelée ’’Kpayo’’ cause également des incendies. Le jeudi 16 février 2023, à Agon dans l’arrondissement de Damin, commune de Toffo, un homme transportant des bidons d’essence sur une moto de marque Bajaj a perdu le contrôle. Le contrebandier est tombé et la moto chargée de bidons d’essence a pris feu. Il est mort calciné dans l’incendie.

Le 09 février, une moto Vespa transportant également de l’essence de contrebande a pris feu à Abomey-Calavi en pleine circulation. Le conducteur de la moto s’est enfui. Une voiture stationnée à quelques mètres du lieu de l’incendie a totalement brûlé.

Un dépôt de carburant « kpayo » a été consumé vendredi 3 février à Savè. A cela s’ajoutent l’incendie du samedi 4 février à Zoundji (Covè), et un autre dans la nuit du mardi 31 janvier au mercredi 1er février 2023 dans une maison à Godomey.

La récurrence des incendies inquiète désormais la population béninoise. Le gouvernement béninois a annoncé plusieurs mesures pour renforcer la sécurité routière suite au drame de Dassa-Zoumé. Selon le Conseil des ministres du mercredi 1er février 2023, ces mesures sont entre autres, la professionnalisation du métier de transporteur ; la règlementation sur la qualité du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes. Le gouvernement a aussi annoncé l’intensification des contrôles routiers avec des moyens adéquats ; notamment des caméras dédiées assorties de microphone.

Les incendies sont souvent causés par l’imprudence ou la négligence d’un individu ; une installation vétuste, un court-circuit etc. Au Bénin, la vente de l’essence frelatée à chaque coin de rue constitue aussi un danger. D’où la nécessité de réguler cette activité du secteur informel. Il est aussi important de réduire les accidents domestiques en sensibilisant la population à la prévention des incendies.

Akpédjé Ayosso

