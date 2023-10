Le festival Sin’art s’ouvre ce mercredi à Ouidah

La première édition du festival Scène internationale des arts (Sin’art) s’ouvre ce mercredi 18 octobre 203 au Centre culturel de rencontres international de Ouidah.

Du 18 au 22 octobre 2023 à Ouidah, le Centre culturel de rencontres international-CCRI John Smith organise avec le soutien de l’Institut français de Paris et l’Institut français du Bénin, la première édition du festival Scène internationale des arts (Sin’art).

L’objectif est de fédérer les arts de la scène, rassembler les artistes francophones et le public et échanger autour des enjeux culturels. Plusieurs pays prennent part à ce festival. Il est prévu entre autres des ateliers, résidences d’écriture, stages, cercles d’échanges, conférences, expositions, circuits touristiques et spectacles. Dans le cadre de ce festival, l’Institut français du Bénin va accueillir dans ses murs, cinq spectacles de théâtre dont trois créés au Bénin et deux en France.

