Le faux magistrat arrêté à Bohicon condamné à 05 ans de prison

Le nommé Beltod Dansou, poursuivi pour usurpation de titre et escroquerie a été jugé ce mardi 09 octobre 2023. Le tribunal d’Abomey au terme d’un procès l’a condamné à 60 mois de prison, et une amende de 01 million de francs CFA.

Le mode opératoire du mis en cause consiste à identifier les familles dont certains membres sont en détention. Il se rend ensuite dans les domiciles ciblés, se fait passer pour un magistrat, et propose ses services à l’effet d’aider les détenus à sortir de prison. Selon les déclarations d’une des victimes présente au procès ce lundi, le minimum que l’accusé leur soutire est estimé à 800.000 francs CFA.

Le tribunal après avoir écouté les parties a condamné l’accusé à 60 mois de prison. En détention depuis deux semaines environ, il y retourne purger le reste de sa peine.

