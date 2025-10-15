mercredi, 15 octobre 2025 -

Présidentielle de 2026

Le duo des Démocrates dépose un dossier incomplet à la CENA




Me Renaud Agbodjo, candidat du parti Les Démocrates (LD), à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin, et son colistier, Jude Bonaventure Lodjou ont fait leur entrée à la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans la nuit de ce mardi 14 octobre 2025, peu après 22 heures, pour déposer leur dossier de candidature.

Le ballet des candidats à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin se poursuit à la CENA. L’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin a reçu dans la nuit de ce mardi 14 octobre 2025, dernier jour de dépôt des dossiers de candidatures, les candidats du plus grand parti de l’opposition au Bénin. Renaud Agbodjo et son colistier, Jude Bonaventure Lodjou ont fait leur entrée au siège de la CENA à 22 heures 16 minutes.
Après les formalités d’enregistrement de candidature, un récépissé provisoire leur a été délivré par Sacca Mafia, président de la CENA.
Toutefois, le dossier déposé selon le président est incomplet. Le parti dispose alors de 72h pour compléter les pièces qui manquent.

Le duo candidats est accompagné de quelques députés du parti dont Habibou Woroucoubou et Denise Hounmènou.
La seule question que tout le monde se pose est de savoir si la formation politique a pu rassembler les 28 parrainages requis.
La CENA par une décision en date du 14 octobre 2025, a invalidé la fiche de parrainage délivrée au député Michel Sodjinou.

F. A. A.

15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




