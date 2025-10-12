dimanche, 12 octobre 2025 -

Présidentielle 2026

Le duo candidat du parti Les Démocrates dévoilé ce lundi




La désignation du duo candidat du parti Les Démocrates (LD), annoncée pour ce dimanche 12 octobre 2025, vient d’être décalée. La réunion du Conseil national devant trancher sur le sujet est reportée au lundi 13 octobre 2025.

La réunion du Conseil national du parti Les Démocrates devant officier sur le choix du duo candidat de la formation politique à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin, vient d’être reportée. Initialement prévue pour samedi 11 octobre, elle a été reportée au dimanche 12 avant de connaitre un nouveau report à la date du lundi 13 octobre.

L’annonce a été faite par le responsable à l’information, Guy Mitokpè à travers une publication sur sa page Facebook. L’ex députés n’a pas précisé les motifs de ce nouveau report de la réunion du Conseil national.

Au terme de l’appel à candidatures lancée le 28 septembre dernier pour la sélection de candidats à l’élection présidentielle, la formation politique de l’opposition a enregistré 34 candidatures.

Selon des sources proches du parti, Me
Renaud Agbodjo, le député Eric Houndété, et Kamel Ouassagari constituerait le trio de tête parmi lzs favoris.
Le Conseil national au cours de sa séance ce lundi, va décider de qui portera les couleurs de la plus grande formation politique de l’opposition au Bénin à la présidentielle d’avril 2026.

Du côté de la Commission électorale nationale autonome (CENA), structure en charge de l’organisation des élections au Bénin, l’enregistrement des candidatures démarré vendredi 10 octobre dernier, prendra fin mardi 14 octobre.
Pour le moment aucun dossier de candidature n’est encore enregistré sur les trois probables duos attendus.

F. A. A.

12 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




