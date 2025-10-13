lundi, 13 octobre 2025 -

814 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Dépôt de candidature pour la présidentielle 2026

Le duo Wadagni-Talata attendu à la CENA ce lundi




Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle, se rend ce lundi 13 octobre 2025, à la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour le dépôt officiel de son dossier de candidature à l’élection présidentielle de 2026.

Le dépôt de dossier de candidature du ministre d’Etat, Romuald Wadagni sera effectif dans quelques heures. Selon les informations, le candidat de la mouvance présidentielle va procéder au dépôt de son dossier ce lundi à la CENA à 18 heures. Il sera accompagné de sa colistière, Mariam Chabi Talata, ainsi que de plusieurs figures de la majorité présidentielle.

Une forte mobilisation est annoncée à Cotonou, notamment à Ganhi, où des militants et sympathisants doivent se rassembler pour former un cortège de soutien jusqu’à la CENA.

Cette démonstration de force intervient alors que l’opposition n’a pas encore dévoilé son candidat. Du côté du parti "Les Démocrates" le président Boni Yayi a réuni ce lundi, les membres de la Coordination Nationale pour la présentation du rapport de la Commission Nationale de Candidature chargée de la désignation du duo de candidats du parti à la présidentielle du 12 avril 2026.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




"Les Démocrates" en session extraordinaire ce lundi


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Coordination Nationale du parti "Les Démocrates" tient une session (…)
Lire la suite

Romaric Boco quitte le Bloc Républicain


12 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Démission au parti Bloc Républicain (BR) ! Romaric Boco, ancien (…)
Lire la suite

Boni Yayi de retour à Cotonou après un aller-retour à Lomé


12 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Aperçu ce matin à Lomé, alors même qu’il venait de reporter le Conseil (…)
Lire la suite

Le duo candidat du parti Les Démocrates dévoilé ce lundi


12 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La désignation du duo candidat du parti Les Démocrates (LD), annoncée (…)
Lire la suite

L’enregistrement des dossiers de candidatures démarre ce vendredi à la CENA


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
C’est à partir de ce vendredi 10 octobre 2025 que la Commission (…)
Lire la suite

15.000 jeunes mobilisent 30 millions FCFA pour la caution de Wadagni


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La plateforme d’engagement citoyen « JE DONNE POUR ROW » a réussi son (…)
Lire la suite

La BAD et le secteur privé africain posent les bases d’un partenariat (…)


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des représentants du secteur privé africain ont rencontré le 30 (…)
Lire la suite

L’investiture du candidat FCBE reporté au 19 octobre


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Initialement annoncée pour le 11 octobre 2025, le candidat des Forces (…)
Lire la suite

La CENA publie le calendrier des élections Communales/législatives


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié, à travers (…)
Lire la suite

Aucune candidature féminine parmi les 34 enregistrées chez Les Démocrates


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
On connait désormais les 34 candidats qui aspirent porter les couleurs (…)
Lire la suite

Les maires instruits pour l’installation des CV et CQ FCBE


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les chefs de villages (CV) et de quartiers (CQ) du parti Forces cauris (…)
Lire la suite

UBA dans une “Mission Possible” pour redéfinir le service sans limites


7 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine d’envergure mondiale, United Bank for Africa (UBA) (…)
Lire la suite

Boni Yayi rentre de Paris en compagnie de son probable candidat


5 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président Boni Yayi est de retour au pays après un court séjour en (…)
Lire la suite

"Les Démocrates" enregistre 35 candidatures pour son duo


5 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le processus de désignation du duo de candidats du parti d’opposition (…)
Lire la suite

Wadagni promet “un avenir bâti avec et pour la jeunesse”


4 octobre 2025 par Marc Mensah
Sous les ovations de milliers de militants réunis à Parakou, ce samedi (…)
Lire la suite

« Je veux être le candidat de tous les Béninois (Romuald Wadagni)


4 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le duo candidats des partis de la mouvance présidentielle, Romuald (…)
Lire la suite

En images, l’ambiance au stade de Parakou à l’investiture du duo (…)


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le stade municipal de Parakou a accueilli ce samedi 04 octobre 2025, (…)
Lire la suite

R. Wadagni fait la promesse de servir avec intégrité, courage et constance


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Romuald Wadagni et Mariam Talata ont été investis candidats de la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires