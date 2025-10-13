lundi, 13 octobre 2025 -

Dépôt de candidature pour la présidentielle 2026

Le duo Wadagni-Talata à la CENA




Le duo Romuald Wadagni -Mariam Chabi Talata est déjà dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour le dépôt de leur dossier de candidature à l’élection présidentielle 2026.

Dépôt officiel de dossier de candidature du ministre d’Etat, Romuald Wadagni. Il s’est rendu ce lundii avant 17h à la CENA avec sa colistière, Mariam Chabi Talata. Le candidat de la mouvance présidentielle va donc procéder au dépôt de son dossier. Une forte mobilisation des militants et sympathisants est constatée à la CENA. Plusieurs ministres et figures politiques ont également fait le déplacement.

A.A.A

13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




