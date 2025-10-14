Le duo Ouinsavi-Bello dépose son dossier à la CENA

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a enregistré, ce mardi 14 octobre 2025, la candidature d’un autre duo de candidats. Il s’agit de Prince Anatole Ouinsavi et sa colistière Bello Agathe.

Un deuxième duo de candidats à la CENA dans la course pour la Marina. Prince Anatole Ouinsavi et sa colistière Bello Agathe se sont rendus dans les locaux de la Commission ce mardi pour le dépôt de son dossier à l’élection présidentielle de 2026. Cette candidature fait suite à celle du ticket de la mouvance présidentielle, Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, qui a rempli ses formalités lundi dernier à la CENA.

La clôture du dépôt des dossiers de candidature est fixée à ce mardi à minuit.

Dans les prochains jours, la liste définitive des candidats autorisés à concourir sera connue, offrant un premier aperçu des forces en lice pour la présidentielle de 2026.

Le candidat Prince Anatole Ouinsavi est connu comme président du mouvement Union nationale de la jeunesse béninoise. Il a publié en 2020 un livre intitulé : “Bilan glorieux d’un président hors du commun : en 4 ans de pouvoir, 40 ans d’avancées”.

Ce duo a surpris tout le monde par l’annonce de sa candidature à la présidentielle 2026.

