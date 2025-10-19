Le duo Hounkpè-Hounwanou investi pour la présidentielle 2026

La Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a présenté aux militants son duo candidat à l’élection présidentielle de 2026. La cérémonie d’investiture s’est déroulée, ce dimanche 19 octobre 2025, à Cotonou, devant les militants venus de toutes les circonscriptions électorales du pays.

Devant militants, cadres et sympathisants réunis à la salle Majestic de Fidjrossè, ce dimanche 19 octobre 2025, le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a officiellement investi Paul Hounkpè et Judicaël Rock Hounwanou, respectivement aux postes de Président et de Vice-Président de la République pour la présidentielle de 2026.

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance festive, marquée par chants, drapeaux verts et slogans d’unité. Alassane Soumanou Djimba, président d’honneur de la FCBE, a ouvert la rencontre en appelant à « l’unité et à la responsabilité collective face aux défis du pays ».

Paul Hounkpè, Secrétaire Exécutif National du parti et candidat au poste de Président de la République, promet « une gouvernance inclusive, équitable et respectueuse des libertés publiques ».

Son colistier, Judicaël Rock Hounwanou, s’est adressé aux jeunes en ces termes : « Nous voulons incarner l’alternative crédible. Un duo qui respecte le passé, agit dans le présent et prépare un avenir meilleur ».

De nombreux maires, élus locaux et représentants des structures du parti ont réaffirmé leur fidélité. « La base est prête, et la mobilisation commence dès aujourd’hui », ont-ils lancé.

Cette investiture, bien que décisive politiquement, reste symbolique en attendant la validation officielle du dossier de candidature du duo par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA).

