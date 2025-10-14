mardi, 14 octobre 2025 -

Enregistrement de candidature pour la présidentielle 2026

Le duo FCBE Hounkpè- Hounwanou reçu à la CENA




Le duo de candidats du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè - Rock Judicaël Hounwanou, a procédé, ce mardi 14 octobre 2025, au dépôt de leur dossier à la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour l’élection présidentielle 2026.

Le dépôt de dossier de candidature pour l’élection présidentielle de 2026 continue à la CENA. Paul Hounkpè et son colistier Rock Judicaël Hounwanou se sont rendus dans les locaux de l’institution ce mardi après 17 heures.

Accueillis par les conseillers de la CENA, ils ont rempli les formalités de dépôt de candidature. Le parti FCBE entre ainsi dans la course pour la Marina. C’est le troisième dossier de candidature enregistré à la CENA après celui de Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et du duo surprise Prince Anatole Ouinsavi et sa colistière Bello Agathe.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




