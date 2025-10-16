jeudi, 16 octobre 2025 -

Présidentielle de 2026 au Bénin

Le duo Agbodjo-Lodjou en sursis pour 48 h




A travers une correspondance en date de ce mercredi 15 octobre 2025, le député Eric Houndété, vice-président du parti Les Démocrates (LD), a supplié son collègue Michel Sodjinou de remettre sa fiche de parrainage au duo Agbodjo-Lodjou, afin de permettre au principal parti de l’opposition, de participer à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin.

C’est un dossier incomplet que le duo Renaud Agbodjo et Jude Lodjou du parti Les Démocrates a déposé dans la nuit du mardi 14 octobre 2025, à la Commission électorale autonome (CENA). Le président de la CENA, Sacca Lafia, en leur remettant le récépissé provisoire, leur a fait la notification ; et ils doivent dans un délai de 72 heures, compléter la ou les pièces manquantes.

Selon des sources proches de la CENA, l’insuffisance relevée dans le dossier de la principale formation politique d’opposition au Bénin, serait liée au nombre de parrainage.
En effet, sur les 28 fiches de parrainage délivrées aux 28 députés LD, l’une serait invalidée ce qui porte le nombre à 27. Ceci, en raison de la crise que connait la formation politique avec le député Michel Sodjinou qui, mécontent du choix du duo candidat, a décidé de retirer sa fiche de parrainage, et saisi la justice à cet effet. La CENA, à travers une décision en date du 14 octobre 2025, a invalidé la fiche de parrainage délivrée le 2 septembre 2025, à l’honorable Sodjinou, et annoncé lui délivrer un autre formulaire de parrainage.

Face à cette situation qui constitue un blocage pour la participation du parti LD la présidentielle d’avril 2026, le vice-président des Démocrates, Eric Houndété, a adressé une correspondance à son collègue Michel Sodjinou. Dans cette lettre, le premier vice-président de LD rappelle que la décision de Sodjinou de ne pas remettre sa fiche de parrainage au président du parti avait été prise depuis le 2 septembre 2025, lorsque les députés avaient retiré leurs fiches de parrainage à la CENA. L’ayant écouté, il a remis sa fiche. Mais à l’allure où vont les choses aujourd’hui, Eric Houndété exhorte son collègue à transcender les divergences, penser au parti, à la République, et aux filles et aux fils du Bénin et à remettre son parrainage au parti.

« Parce que nous sommes députés au nom du parti, nous avons reçu les parrainages en son nom et notre engagement politique nous enjoint de les mettre à sa disposition », a-t-il écrit lui reconnaissant le droit d’exercer sa liberté et de parrainer qui il veut. Au-delà de la fraternité et de l’amitié entre les deux députés, il s’agit du destin de tout un peuple, car le parti s’est engagé à faire renaître la démocratie, à reconquérir les droits et les libertés et à réconcilier le peuple béninois, a indiqué Eric Houndété à son collègue et ami qui aurait pris fait et cause pour lui.

S’agissant des parrainages dans le cadre de la présidentielle d’avril 2026 au Bénin, le duo Wadagni-Talata en a recueilli 120 ; le duo Hounkpè-Hounwanou 38. Ce qui porte déjà à 158 le nombre de fiches de parrainage.
Sur les 186 fiches délivrées par la CENA, il ne reste alors que 28 ; et si le Michel Sodjonou ne remet pas la sienne, le parti Les Démocrates verra son rêve de participer à la prochaine élection présidentielle s’envoler.
Pendant ce temps, les 72 heures accordées par la CENA s’écoulent, et l’institution d’ici quelques heures, va statuer sur les dossiers au complet.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

16 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




