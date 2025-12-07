Le droit de passage au péage de Toffo fixé à 1000 FCFA

Les véhicules légers devront s’acquitter d’un droit de passage fixé à 1000 francs CFA au poste de péage de Toffo, sur l’axe Cotonou-Bohicon.

On en sait un peu sur le montant à payer au péage de Toffo dont la mise en service est prévue pour le 05 janvier 2026. Les véhicules légers qui devront y transiter selon des sources concordantes, vont s’acquitter d’une somme de 1000 francs CFA, comme droit de passage. Ainsi, les conducteurs qui empruntent l’axe Cotonou-Malanville via Bohicon, doivent désormais prévoir 1 000 FCFA à Colli (Toffo), 1 000 FCFA à Diho (Savè), et 1 000 F CFA à Sirarou (N’Dali), soit un total 3 000 FCFA.

En attendant la mise en service du péage de Kétou, les usagers de l’axe Cotonou-Porto-Novo-Kétou, doivent prévoir 300 FCFA au péage d’Ekpè, 1 000 FCFA à Diho et 1 000 FCFA à Sirarou, soit au total de 2 300 FCFA. Ce montant pourrait augmenter avec la mise en service du péage de Kétou dont le droit de passage pourrait être fixé à 1000 FCFA.

Ces différentes mesures visent à renforcer l’efficacité du système de péage et améliorer la gestion des infrastructures routières sur ces axes stratégiques. Elles s’inscrivent également dans la volonté des autorités à optimiser les ressources destinées à l’entretien des routes, assurer la durabilité des infrastructures et améliorer la qualité des services offerts aux usagers.

F. A. A.

