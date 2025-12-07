dimanche, 7 décembre 2025 -

2288 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Transport terrestre

Le droit de passage au péage de Toffo fixé à 1000 FCFA




Les véhicules légers devront s’acquitter d’un droit de passage fixé à 1000 francs CFA au poste de péage de Toffo, sur l’axe Cotonou-Bohicon.

On en sait un peu sur le montant à payer au péage de Toffo dont la mise en service est prévue pour le 05 janvier 2026. Les véhicules légers qui devront y transiter selon des sources concordantes, vont s’acquitter d’une somme de 1000 francs CFA, comme droit de passage. Ainsi, les conducteurs qui empruntent l’axe Cotonou-Malanville via Bohicon, doivent désormais prévoir 1 000 FCFA à Colli (Toffo), 1 000 FCFA à Diho (Savè), et 1 000 F CFA à Sirarou (N’Dali), soit un total 3 000 FCFA.
En attendant la mise en service du péage de Kétou, les usagers de l’axe Cotonou-Porto-Novo-Kétou, doivent prévoir 300 FCFA au péage d’Ekpè, 1 000 FCFA à Diho et 1 000 FCFA à Sirarou, soit au total de 2 300 FCFA. Ce montant pourrait augmenter avec la mise en service du péage de Kétou dont le droit de passage pourrait être fixé à 1000 FCFA.
Ces différentes mesures visent à renforcer l’efficacité du système de péage et améliorer la gestion des infrastructures routières sur ces axes stratégiques. Elles s’inscrivent également dans la volonté des autorités à optimiser les ressources destinées à l’entretien des routes, assurer la durabilité des infrastructures et améliorer la qualité des services offerts aux usagers.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Les actions actions sociales dans le numérique et la digitalisation


6 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin poursuit sa transformation numérique avec un budget de 18,98 (…)
Lire la suite

Voici les actions sociales dans le secteur de la sécurité et défense


5 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre du budget de l’État pour l’année 2026, le gouvernement (…)
Lire la suite

D’importantes actions sociales annoncées dans le secteur de l’agriculture


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Plusieurs actions sociales sont prévues au budget de l’Etat exercice (…)
Lire la suite

De nouveaux chefs d’entreprise et salariés décrochent leurs diplômes à (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cinq candidats au parcours de la Validation des Acquis de l’Expérience (…)
Lire la suite

Voici les 7 membres nommés au CA de l’ADPME


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a nommé, par décret, les sept (07) membres (…)
Lire la suite

KAORY VENTURES SAS expulsée pour 6,8 millions F de loyers impayés


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a condamné la société KAORY VENTURES (…)
Lire la suite

Les députés examinent le Budget de l’Etat 2026 ce jeudi


4 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Assemblée nationale se réunit ce jeudi 04 décembre 2025 en séance (…)
Lire la suite

Les femmes de la GDIZ réaffirment leur engagement à jouer un rôle-clé


4 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation des femmes de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), (…)
Lire la suite

Eric Akoutey nommé DG de l’APIEx


3 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) a (…)
Lire la suite

La croissance du trafic de passager en hausse de 6,6 % en octobre


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Lire la suite

Vers un partenariat entre la GDIZ et la Basketball Africa League


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les responsables de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) ont (…)
Lire la suite

18 marchés inaugurés, plus de 17000 espaces marchands installés


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin poursuit sa transformation commerciale. Dix-huit marchés (…)
Lire la suite

Marchands et usagers apprécient la propreté du marché Houndjro


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a lancé depuis plusieurs mois un vaste (…)
Lire la suite

Plus de 1700 étals et boutiques ouverts au marché Houndjro


30 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau marché moderne de Houndjro à Abomey, a officiellement ouvert (…)
Lire la suite

835 millions de FCFA pour la CBDH


30 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) (…)
Lire la suite

18,26 milliards FCFA pour les Affaires étrangères


27 novembre 2025 par Marc Mensah
Le budget du Ministère des Affaires étrangères pour 2026 est fixé à (…)
Lire la suite

4,86 milliards FCFA pour la Cour des comptes en 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La présidente de la Cour des comptes, Ismath Bio Tchané, a exposé à la (…)
Lire la suite

4,31 milliards FCFA pour la Cour suprême


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président de la Cour suprême Victor Dassi Adossou a défendu un (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires