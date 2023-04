Le dossier de Virgile Ahouansè renvoyé au 20 avril

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a renvoyé le dossier de Virgile Ahouansè au 20 avril 2023.

Pas encore de suite dans le dossier de Virgile Ahouansè. Ce 13 avril, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a renvoyé à nouveau le dossier au 20 avril 2023 pour réquisition du ministère public et plaidoiries. Directeur de l’Information du site d’informations Crystal News, Virgile Ahouansè est accusé de “diffusion de fausses nouvelles visant à troubler l’ordre public ”. C’est après la diffusion d’une enquête faisant étant de présumées exécutions extrajudiciaires perpétrées par la Police Républicaine à École Primaire Publique de Dowa Centre à Porto-Novo. Le chef du quartier Dowa centre et le gardien de l’EPP sont aussi accusés dans ce dossier.

