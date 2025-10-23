jeudi, 23 octobre 2025 -

Tribunal d’Abomey-Calavi

Le dossier Akponna-Adambi renvoyé au 5 novembre




Le tribunal d’Abomey-Calavi a de nouveau renvoyé, mercredi 22 octobre 2025, l’affaire de diffamation opposant les anciens ministres de l’Energie et des Mines, Samou Seidou Adambi et Paulin Akponna.

Absents à l’audience dans le dossier de diffamation, les anciens ministres de l’Energie et des Mines, Samou Seidou Adambi et Paulin Akponna étaient représentés par leurs avocats.

Le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a renvoyé le dossier au 5 novembre 2025.

Le différend remonte à des déclarations publiques de Paulin Akponna, faites lors d’un meeting à Parakou. Il y accusait son prédécesseur, Samou Seidou Adambi, d’avoir « siphonné le budget du ministère » de l’énergie et des mines. Des propos jugés diffamatoires par ce dernier, qui a saisi la justice pour laver son honneur.

Limogé du gouvernement après ses propos, Paulin Akponna a présenté des excuses à Samou Seidou Adambi son prédecesseur, au président de la République et à tout le gouvernement.

L’affaire devait initialement être examinée en juillet 2025, mais avait été ajournée pour permettre au plaignant de verser une consignation de 300 000 F CFA, condition nécessaire à l’ouverture du procès. Le délai écoulé, la cour a encore repoussé le dossier en raison du non versement de la consignation.

Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption avait diligenté une enquête. Il s’est révélé qu’il n’y avait pas de détournement.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




