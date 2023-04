Le directeur général des Douanes met en garde

À travers un communiqué en date du 20 avril 2023, le Directeur général des Douanes rappelle que, l’exportation par voie terrestre des noix de cajou, du soja et des intrants agricoles (engrais, herbicides, pulvérisateurs... etc.) est formellement interdite.C’est dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole et industrielle du Gouvernement. Le non-respect de cette interdiction ainsi que toute tentative d’exportation frauduleuse des produits agricoles par voie terrestre constituent une infraction douanière de contrebande sanctionnée par des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq (05) ans et par le paiement de fortes amendes. Lire communiqué.

21 avril 2023 par