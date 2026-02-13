Le directeur départemental de l’Atacora suspendu

Le directeur départemental de la fonction publique du département de l’Atacora n’est plus à son poste. Il a été limogé des suites d’une décision intervenue ces dernières heures. Sa collègue en charge du département de la Donga, apprend-on, assurera son intérim jusqu’à nouvel ordre.

Sanction au ministère du travail et de la fonction publique. Le directeur départemental de la fonction publique du département de l’Atacora est relevé de ses fonctions. Pour l’heure, aucune précision sur les raisons ayant motivé cette décision de l’autorité. Nos sources renseignent que la directrice départementale de la fonction publique du département de la Donga, est désignée pour assurer son intérim. Celle-ci devra se présenter à Natitingou le lundi 16 février 2026, prochain pour la passation de charge.

Plus de détails à venir.

F. A. A.

13 février 2026 par