Département du Couffo

Le directeur d’un CEG arrêté pour escroquerie à Dogbo




Un enseignant d’histoire-géographie et directeur d’un CEG à Djakotomey, a été interpellé ce mercredi 8 octobre 2025 à son domicile de Zaphi, un quartier de l’arrondissement de Tota à Dogbo, dans le département du Couffo. Il est accusé d’avoir escroqué la somme de 15 millions de francs CFA à un compatriote vivant à l’étranger, au nom de l’ancienne ministre, Rekya Madougou.

Un enseignant interpellé ce mercredi 8 octobre 2025, pour avoir escroqué un Béninois de la diaspora à hauteur de 15 millions de francs CFA. Le mis en cause a été aussitôt conduit à Abomey pour la suite des procédures. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’enseignant se fait passer pour l’intermédiaire de Rekya Madougou, ex-ministre de la Justice sous le régime Yayi Boni. Il aurait contacté sa victime, un Béninois de la diaspora en lui faisant croire que l’ex-ministre actuellement en détention, serait dans un état de santé critique nécessitant un appui financier en urgence. Compatissant, le Béninois de la diaspora aurait procédé à plusieurs virements successifs pour un montant total estimé à quinze millions de francs CFA, censés contribuer au « soulagement » de l’ancienne ministre en détention et supposée malade. Or, il se fait que les incohérences dans le discours du pseudo-intermédiaire et certaines vérifications discrètes ont fini par éveiller des soupçons. Alertée par la victime, l’antenne régionale centre d’Abomey de la brigade criminelle, appuyée par le commissariat central de Tota, a remonté la piste jusqu’à Zaphi, où l’enseignant a été interpellé à son domicile dans la matinée de ce mercredi 8 octobre.
D’après les sources proches du dossier, il sera présenté incessamment à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), juridiction compétente en matière de crimes économiques et de cybercriminalité, pour répondre de ses actes.
Marina HOUENOU (Stag)

10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




