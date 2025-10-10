Le directeur d’un CEG arrêté pour escroquerie à Dogbo

636 visites en ce moment
Un enseignant d’histoire-géographie et directeur d’un CEG à Djakotomey, a été interpellé ce mercredi 8 octobre 2025 à son domicile de Zaphi, un quartier de l’arrondissement de Tota à Dogbo, dans le département du Couffo. Il est accusé d’avoir escroqué la somme de 15 millions de francs CFA à un compatriote vivant à l’étranger, au nom de l’ancienne ministre, Rekya Madougou.
Un enseignant interpellé ce mercredi 8 octobre 2025, pour avoir escroqué un Béninois de la diaspora à hauteur de 15 millions de francs CFA. Le mis en cause a été aussitôt conduit à Abomey pour la suite des procédures. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’enseignant se fait passer pour l’intermédiaire de Rekya Madougou, ex-ministre de la Justice sous le régime Yayi Boni. Il aurait contacté sa victime, un Béninois de la diaspora en lui faisant croire que l’ex-ministre actuellement en détention, serait dans un état de santé critique nécessitant un appui financier en urgence. Compatissant, le Béninois de la diaspora aurait procédé à plusieurs virements successifs pour un montant total estimé à quinze millions de francs CFA, censés contribuer au « soulagement » de l’ancienne ministre en détention et supposée malade. Or, il se fait que les incohérences dans le discours du pseudo-intermédiaire et certaines vérifications discrètes ont fini par éveiller des soupçons. Alertée par la victime, l’antenne régionale centre d’Abomey de la brigade criminelle, appuyée par le commissariat central de Tota, a remonté la piste jusqu’à Zaphi, où l’enseignant a été interpellé à son domicile dans la matinée de ce mercredi 8 octobre.
D’après les sources proches du dossier, il sera présenté incessamment à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), juridiction compétente en matière de crimes économiques et de cybercriminalité, pour répondre de ses actes.
Marina HOUENOU (Stag)