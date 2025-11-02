Le développement du tourisme mémoriel au Bénin séduit le Sénégal

Au Bénin dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié, le président du Parlement sénégalais a effectué une descente dans la cité historique de Ouidah, ce samedi 1er novembre 2025. Après avoir visité différents sites et projets touristiques en cours de réalisation, El Malick NDIAYE a salué les efforts de développement du tourisme mémoriel au Bénin.

Invité du président de l’Assemblée nationale à l’ouverture de la seconde session ordinaire de l’année 2025, le président du Parlement sénégalais a fait une visite d’immersion à Ouidah ce samedi 1er novembre 2025. El Malick NDIAYE a visité le temple des pythons, et la Basilique de l’Immaculée conception qui fait face. Le chef du Parlement sénégalais a noté à cette étape, la présence de la mosquée située juste à côté du temple des pythons. Occasion pour lui de saluer la collaboration pacifique entre les religions au Bénin.

Après cette étape, l’hôte de Louis VLAVONOU s’est rendu à la forêt sacrée de Kpassè, la Route de l’Esclave, en plein chantier où il a pu se plonger avec toute sa délégation, dans le souvenir de la place des enchères de Ouidah, de la maison fleurie, de l’arbre de l’oubli, des cases Zomaï, du Mémorial du Souvenir, de l’Arbre du Retour et de la Porte du Non-Retour.

Au terme de sa visite, El Malick NDIAYE a salué les actions en cours au Bénin pour développer le tourisme mémoriel. « Je dois aussi saluer les efforts qui ont été fournis par le président Patrice TALON et le gouvernement du Bénin, à savoir développer le tourisme que je pourrais appeler le « tourisme mémoriel ». « Tout est en chantier parce qu’il veut faire de Ouidah la capitale touristique du Bénin », a-t-il confié. Les autorités sénégalaises a-t-il annoncé, vont s’inspirer de l’exemple du Bénin. Et à cet effet, il entend inviter le ministre sénégalais du tourisme à effectuer une visite à Ouidah, afin de « transformer Gorée et tous les sites mémoriels du Sénégal avec un vrai parcours touristique, un bon aménagement et toutes les infrastructures qui conviennent pour développer ce tourisme-là, qui est l’un des piliers économiques de nos différents pays ».

