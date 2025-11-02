dimanche, 2 novembre 2025 -

1158 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Coopération Ouidah-Gorée

Le développement du tourisme mémoriel au Bénin séduit le Sénégal




Au Bénin dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié, le président du Parlement sénégalais a effectué une descente dans la cité historique de Ouidah, ce samedi 1er novembre 2025. Après avoir visité différents sites et projets touristiques en cours de réalisation, El Malick NDIAYE a salué les efforts de développement du tourisme mémoriel au Bénin.

Invité du président de l’Assemblée nationale à l’ouverture de la seconde session ordinaire de l’année 2025, le président du Parlement sénégalais a fait une visite d’immersion à Ouidah ce samedi 1er novembre 2025. El Malick NDIAYE a visité le temple des pythons, et la Basilique de l’Immaculée conception qui fait face. Le chef du Parlement sénégalais a noté à cette étape, la présence de la mosquée située juste à côté du temple des pythons. Occasion pour lui de saluer la collaboration pacifique entre les religions au Bénin.
Après cette étape, l’hôte de Louis VLAVONOU s’est rendu à la forêt sacrée de Kpassè, la Route de l’Esclave, en plein chantier où il a pu se plonger avec toute sa délégation, dans le souvenir de la place des enchères de Ouidah, de la maison fleurie, de l’arbre de l’oubli, des cases Zomaï, du Mémorial du Souvenir, de l’Arbre du Retour et de la Porte du Non-Retour.

Au terme de sa visite, El Malick NDIAYE a salué les actions en cours au Bénin pour développer le tourisme mémoriel. « Je dois aussi saluer les efforts qui ont été fournis par le président Patrice TALON et le gouvernement du Bénin, à savoir développer le tourisme que je pourrais appeler le « tourisme mémoriel ». « Tout est en chantier parce qu’il veut faire de Ouidah la capitale touristique du Bénin », a-t-il confié. Les autorités sénégalaises a-t-il annoncé, vont s’inspirer de l’exemple du Bénin. Et à cet effet, il entend inviter le ministre sénégalais du tourisme à effectuer une visite à Ouidah, afin de « transformer Gorée et tous les sites mémoriels du Sénégal avec un vrai parcours touristique, un bon aménagement et toutes les infrastructures qui conviennent pour développer ce tourisme-là, qui est l’un des piliers économiques de nos différents pays ».

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Angélique Kidjo à l’honneur aux Grammy 2026


2 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, plusieurs fois récompensée aux (…)
Lire la suite

Cotonou Comedy Festival prévue du 1er au 6 décembre


1er novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) et le Groupe (…)
Lire la suite

Claude Balogoun et Jean-Claude Guidjimè, lauréats du Grand Prix (…)


31 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés ce (…)
Lire la suite

Le CCRI John Smith inaugure sa bibliothèque “Des Mondes Croisés”


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith de (…)
Lire la suite

Sin’Art 2025 célèbre le génie créatif africain du 29 au 31 octobre


30 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 29 au 31 octobre 2025, le Bénin vibre au rythme de la 3e édition du (…)
Lire la suite

Le Salon National du Livre revient du 19 au 22 novembre


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Salon National du Livre (SNL) fera son grand retour du 19 au 22 (…)
Lire la suite

Le Salon de l’automobile ouverte à Cotonou


17 octobre 2025 par Marina Houénou
Ouverture de la 1ère édition du Salon de l’automobile, jeudi16 octobre (…)
Lire la suite

Le Bénin remporte le trophée d’Or au Japon


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin se distingue à l’Exposition Universelle Osaka 2025. Le (…)
Lire la suite

Lancement des compétitions interclasses culturelles


12 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel (…)
Lire la suite

L’entrée de Ouidah change de visage


8 octobre 2025 par Marina Houénou
« OUIDAH CITÉ MUSÉE » pour remplacer « Cité historique de Ouidah ». (…)
Lire la suite

19 créateurs béninois au Forum Création Africa le 16 octobre


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 16 au 18 octobre 2025, Lagos (Nigéria) accueillera la seconde (…)
Lire la suite

Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Lire la suite

2 Unités spéciales pour sécuriser biens culturels et sites balnéaires


25 septembre 2025 par Marc Mensah
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel (…)
Lire la suite

Davido, membre votant des ‘’Grammy Awards 2026’’


24 septembre 2025 par Marina Houénou
L’artiste nigérian Davido rejoint les membres votant des Grammy Awards (…)
Lire la suite

‘’3 Cold Dishes’’ révèle la destination Bénin


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des scènes du grand film panafricain ‘’3 Cold Dishes’’ ont été tournés (…)
Lire la suite

Le Bénin dévoile sa nouvelle Marque-Pays


22 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a dévoilé ce dimanche 21 septembre 2025 sa nouvelle identité (…)
Lire la suite

Voici les présélectionnés pour le "Prix Jean Pliya de la fiction (…)


20 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l’Agence (…)
Lire la suite

ReCiCo 2025 s’ouvre le 27 septembre prochain


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition des Rencontres cinématographiques de Cotonou (ReCiCo (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires