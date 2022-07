Le dessin de conception tiré au sort pour l’examen du DT

La phase pratique de l’examen du Diplôme de Technicien, spécialité Dessinateur Projeteur en Bâtiments de l’option Sciences et Techniques Industrielles est prévue pour mardi 2 août 2022. En prélude à la composition, il a été procédé, lundi 25 juillet 2022, au tirage de l’épreuve de cette phase.

C’est l’épreuve de dessin de conception qui a été tirée au sort pour les candidats à la phase pratique de l’examen du Diplôme de Technicien, spécialité Dessinateur Projeteur en Bâtiments de l’option Sciences et Techniques Industrielles.

La phase pratique de l’examen du DT/DPB démarre mardi 2 août 2022.

L’épreuve de dessin de conception a été tirée au sort au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou sous la présidence de René Akakpo, Conseiller Technique à l’Enseignement et à la Formation Techniques et Professionnels du Ministre Kouaro Yves Chabi.

M. M.

27 juillet 2022 par