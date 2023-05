Le déroulement du BEPC et du BAC hypothéqué au CEG Sèmè-Kpodji

La forte pluie qui s’est abattue sur la côte Atlantique dans la nuit du dimanche au lundi 15 mai 2023 a fait d’énormes dégâts au CEG de Sèmè-Kpodji, dans le département de l’Ouémé. Plusieurs salles de classe et le boc administratif de l’établissement ont été décoiffés. Une situation qui pourrait empêcher le bon déroulement des examens de BEPC et du BAC dans ce centre de composition.

Véritable casse-tête pour les responsables du CEG de Sèmè-Kpodji en cette période des examens de fin d’année. L’établissement qui abrite les candidats aux examens de BEPC et du BAC a perdu plusieurs salles de classe. Ceci, à cause de la forte pluie qui s’est abattue sur la côte Atlantique dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai 2023. Dans un entretien accordé à Crystal News, le directeur du collège a présenté le point de la situation. Suivant les explications de Anicet Sessou, plusieurs salles de classes ont été décoiffées. Sur les 39 salles de classe que compte l’établissement, seulement 14 ont pu être récupérées. Le bloc administratif qui abrite la direction, le censorat, le secrétariat et la comptabilité, n’a pas été épargné. « Il y avait de l’eau dans tous les documents. Les archives sont emportées. Presque toutes les salles de classes sont décoiffées et les feuilles de tôles et les bois jetés très loin par terre dans la cours », a-t-il déploré.

Pour l’organisation des derniers devoirs de l’année académique 2022-2023, les apprenants, informe Anicet Sessou, ont été répartis sur plusieurs sites. Un premier groupe dans les 14 salles de classe restante dans le collège, un deuxième au Collège Notre Dame de la Patience, et un 3e groupe au CEG Sèmè Okou.

Face à la situation, les responsables à divers niveaux ont été contactés et des mesures nécessaires seraient en train d’être prises afin de permettre aux candidats de composer dans de très bonnes conditions, et éviter qu’ils soient déplacés ailleurs dans d’autres centres de composition.

Au-delà des dégâts enregistrés, le directeur du CEG de Sèmè-Kpodji dit louer le Seigneur pour ce drame survenu à un moment où les apprenants n’étaient pas en classe. L’établissement aurait pu enregistrer des morts et des blessés si les élèves étaient en classe en au moment de la tornade. Il a pour finir, solliciter l’aide de bonne volonté.

F. A. A.

22 mai 2023 par ,