Victime de la mutinerie du 7 décembre 2025

Le dernier hommage de la République à l’épouse du général Bada




Le Bénin a rendu un dernier hommage, jeudi 15 janvier 2026, à la Vénérable Suprême Berthe Bada, épouse du Directeur du cabinet militaire du Président de la République, le général Bertin Bada. La cérémonie, empreinte de solennité, a réuni le sommet de l’État au stade d’Akassato.

Aux premières heures de la matinée du jeudi 15 janvier 2026, jour d’inhumation de Berthe Bada, l’épouse du Directeur du cabinet militaire du Président de la République, une importante délégation de l’Assemblée nationale, comprenant les membres de la conférence des présidents et des cadres de l’administration parlementaire, s’est rendue au domicile du couple Bada. À sa tête, le président Louis Vlavonou qui a salué la mémoire de la disparue avant de consigner sa peine dans le livre de condoléances.

Le point d’orgue de cette journée de deuil a été le culte d’inhumation.

Le président de la République, Patrice Talon, accompagné de la Première Dame, Claudine Talon, et de la vice-présidente Mariam Chabi Talata y a pris part aux côtés de nombreux présidents d’institutions et chefs de partis politiques. Cette présence massive témoigne de l’onde de choc provoquée par la disparition de celle que ses proches appelaient affectueusement « maman ».

Le récit des faits, rappelé avec gravité, a ravivé l’émotion de l’assistance. Berthe Bada a été «  abattue froidement » dans la nuit du 6 au 7 décembre 2025. Elle a succombé sous les balles des auteurs du coup d’État manqué qui a secoué le pays. Son seul tort, comme l’a souligné l’oraison funèbre, fut d’être l’épouse d’un « serviteur de la République ».

Le moment des témoignages a révélé l’intimité d’une femme de foi. Le général de division aérienne Bertin Bada a livré un vibrant hommage à celle qu’il a rencontrée en 1982 sur les bancs enc classe de Terminale C. « Elle était mon centre d’équilibre, ma compagne de route, celle qui me complétait », a-t-il confié.
Le général Bertin Bada a évoqué une union scellée en 1989 où dame Berthe « n’a jamais cessé de marcher » à ses côtés « dans les épreuves comme dans les réussites ».

Pour ses enfants, elle demeure une femme « pieuse mais exceptionnelle », dont la vie fut « intensément lumineuse ».

Le révérend pasteur Bennett Adogoun, s’appuyant sur l’Évangile de Jean, a rappelé à l’assistance la vanité des choses terrestres. Il a exhorté chacun à vivre dans la sainteté, soulignant que seule la foi prépare à la vie éternelle.

Berthe Bada repose désormais en paix !

Marc MENSAH

16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




