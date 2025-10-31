vendredi, 31 octobre 2025 -

Le derby londonien, le choc des leaders de Serie A à Milan et plus encore : les affiches des matchs phares de la semaine




1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous propose de découvrir les principales confrontations des 5 grands championnats européens qui se dérouleront les 1er et 2 novembre. Cliquez sur le lien pour parier sur les matchs à venir, mais n’oubliez pas qu’une approche responsable du jeu est la clé pour transformer vos connaissances footballistiques en gains réels !

Naples – Côme, 1er novembre

Naples poursuit la défense de son titre de champion d’Italie. Une victoire à domicile contre l’Inter (3-1) a prouvé que l’équipe d’Antonio Conte est toujours en lice et les contre-performances, comme la défaite à l’extérieur face au Torino (0-1), ne remettent pas en question ses chances d’empocher le Scudetto.

Côme, équipe ambitieuse menée par Cesc Fàbregas, est en pleine ascension et pourrait se qualifier pour la Ligue des champions au terme de cette saison. Le club a retrouvé la Serie A en 2024 et a déjà battu les Napolitains (2-1), même si ce n’était pas à Naples. Il y a plus d’un an, les locaux s’étaient imposés au stade Diego Armando Maradona sur le score de 3-1, et ils auront à cœur de réitérer cet exploit.

Cotes : V1 – 1,985, X – 3,455, V2 – 4,5.

Tottenham – Chelsea, 1er novembre

Depuis la nomination de Thomas Frank comme entraîneur, Tottenham n’a pas encore fait preuve de la stabilité nécessaire pour remporter des succès significatifs. Cela n’empêche toutefois pas le club d’occuper la 3e place du classement de Premier League. Les Spurs souhaitent mettre fin à leur série de revers face aux Blues – ils ont subi une branlée quatre fois d’affilée contre Chelsea.

Lors de la dernière journée, les hommes d’Enzo Maresca ont essuyé un échec sensationnel à domicile face à Sunderland (1-2) et se sont retrouvés au 9ᵉ rang du tableau. Difficile d’imaginer une meilleure occasion de remonter la pente que ce derby, et Chelsea mettra tout en œuvre pour la saisir.

Cotes : V1 – 2,787, X – 3,755, V2 – 2,562.

Liverpool – Aston Villa, 1er novembre

Pour la première fois depuis février 2021, Liverpool a enchaîné quatre raclées de suite en Premier League. Afin de conserver sa couronne de champion d’Angleterre, l’équipe d’Arne Slot doit absolument sortir de cette spirale descendante. À première vue, Aston Villa semble bien armé pour cette rencontre : lors des 7 dernières confrontations avec le club de Birmingham, les « Reds » ont célébré la victoire à 6 reprises avec 1 match nul.

Mais Aston Villa est invaincu en Premier League depuis fin août et aborde ce match à Anfield bien revigoré après quatre triomphes consécutifs. Notons notamment que leur dernier succès remonte à un match à domicile contre Manchester City (1-0). Les « Lions » parviendront-ils à refaire le coup ?

Cotes : V1 – 1,634, X – 4,645, V2 – 5,31.

AC Milan – AS Rome, 2 novembre

L’AC Milan et la Roma complètent les premières places de la Serie A, mais de nombreux problèmes les empêchent, ces dernières années, de prétendre sérieusement au titre de meilleure équipe d’Italie. Les « Diables » ont été renversés par les « Loups » lors de leurs 7 derniers matchs à domicile en championnat (4 victoires et 3 nuls). Pour améliorer leurs chances de monter sur la plus haute marche du podium, le groupe de Massimiliano Allegri doit impérativement poursuivre sur cette lancée.

La Roma, sous la houlette de Gian Piero Gasperini, est souvent la cible de critiques justifiées quant à son manque d’efficacité en arrière. Cependant, la défense romaine est plutôt solide et pourrait permettre au club de décrocher sa première victoire à San Siro depuis octobre 2017.

Cotes : V1 – 2,097, X – 3,475, V2 – 3,985.

L’analyse d’avant-match permet de parier de manière responsable et d’optimiser vos chances de gagner. Pronostiquez l’issue des chocs les plus importants en suivant le lien et profitez-en avec 1xBet, le meilleur site de paris sportifs international !

31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN




