Le député guadeloupéen Olivier Serva naturalisé Béninois

Le député Olivier Serva a obtenu la nationalité béninoise.

‎Le choix de Olivier Serva est symbolique. Il veut dénoncer la montée du racisme en France.

Le Bénin a adopté en 2024 une loi permettant aux descendants d’esclaves d’obtenir la nationalité. Serva, 51 ans, a saisi cette opportunité après un voyage au Bénin, terre d’origine de ses ancêtres. Grâce à des recherches généalogiques et un test ADN, ses racines au Dahomey ont été confirmées.

‎Lors de sa visite, le député découvre un pays en plein développement, tourné vers l’avenir. Il est particulièrement marqué par la statue monumentale d’une guerrière amazone, érigée à Cotonou. Mais c’est en marchant sur la route des esclaves, à Ouidah, qu’il vit un moment bouleversant. « Penser que mes aïeux ont traversé cela… », confie-t-il.

‎Face à la xénophobie en France

‎De retour en métropole, Serva s’alarme du climat actuel. Il dénonce les discours stigmatisants, les termes comme « Français de papiers » ou « submersion migratoire ». Il accuse certains responsables politiques, dont Bruno Retailleau, d’attiser la peur de l’autre.

‎Revendiquer son identité africaine‎

‎Olivier Serva siège aujourd’hui au groupe Liot et a cofondé le parti Utiles. Pour lui, assumer ses origines africaines est aussi une manière de rappeler que l’histoire de France est indissociable de celle de l’Afrique. « Ce n’est pas l’Afrique qui affaiblit la France, c’est l’oubli de son passé », a-t-il indiqué.

25 septembre 2025 par ,