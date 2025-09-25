Le député guadeloupéen Olivier Serva naturalisé Béninois

591 visites en ce moment
Le député Olivier Serva a obtenu la nationalité béninoise.
Le choix de Olivier Serva est symbolique. Il veut dénoncer la montée du racisme en France.
Le Bénin a adopté en 2024 une loi permettant aux descendants d’esclaves d’obtenir la nationalité. Serva, 51 ans, a saisi cette opportunité après un voyage au Bénin, terre d’origine de ses ancêtres. Grâce à des recherches généalogiques et un test ADN, ses racines au Dahomey ont été confirmées.
Lors de sa visite, le député découvre un pays en plein développement, tourné vers l’avenir. Il est particulièrement marqué par la statue monumentale d’une guerrière amazone, érigée à Cotonou. Mais c’est en marchant sur la route des esclaves, à Ouidah, qu’il vit un moment bouleversant. « Penser que mes aïeux ont traversé cela… », confie-t-il.
Face à la xénophobie en France
De retour en métropole, Serva s’alarme du climat actuel. Il dénonce les discours stigmatisants, les termes comme « Français de papiers » ou « submersion migratoire ». Il accuse certains responsables politiques, dont Bruno Retailleau, d’attiser la peur de l’autre.
Revendiquer son identité africaine
Olivier Serva siège aujourd’hui au groupe Liot et a cofondé le parti Utiles. Pour lui, assumer ses origines africaines est aussi une manière de rappeler que l’histoire de France est indissociable de celle de l’Afrique. « Ce n’est pas l’Afrique qui affaiblit la France, c’est l’oubli de son passé », a-t-il indiqué.
