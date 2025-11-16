dimanche, 16 novembre 2025 -

Vie des partis politiques

Le député député LD Soumaïla Boké Sounon retire sa démission




Le député Soumaïla Boké Sounon a retiré, dimanche 16 novembre 2025, sa démission du parti Les Démocrates, annoncée moins de vingt-quatre heures plus tôt dans une vidéo largement relayée. Il a présenté des excuses publiques et assuré rester membre de la formation d’opposition.

Soumaïla Boké Sounon a annulé sa démission des Démocrates, expliquant que son premier message est né d’un moment de tension dans la 2ᵉ circonscription électorale. Il parle d’une « querelle locale » et d’une réaction « impulsive ». Sa vidéo, affirme-t-il, n’avait pas pour but d’acter une rupture mais de traduire un malaise interne.

Le député assure que sa démarche ne visait pas les débats sur la révision constitutionnelle. Il rappelle ne pas avoir pris part au vote, faute d’avoir été mandaté. Les députés désignés par le parti ont, selon lui, « assumé avec brio » leur rôle.

Après « une nuit de réflexion », le député dit avoir mesuré la portée de ses propos. Il affirme que les valeurs du parti restent conformes à ses convictions. Il déclare « demeurer membre de LD » et salue « la flamme de l’espoir » portée par Boni Yayi.
M. M.

16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




