Renversement de l’ordre constitutionnel au Bénin

Sounon Boké arrêté dans le dossier mutinerie déjouée




Sounon Boké Soumaïla, n’est plus libre de ses mouvements. Il est pris en flagrant délit de crime contre la sûreté de l’Etat. Il a été interpellé par la Police dans le cadre du dossier relatif à la mutinerie déjouée dimanche 7 décembre 2025 au Bénin.
Selon les informations, le député de l’opposition radicale aurait écrit, aux premières heures de la diffusion sur la télévision nationale du message des mutins, "C’EST LA FÊTE" dans un groupe sur les réseaux sociaux.
Plus de détails à venir

16 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




Le Crystal Symphony fait une nouvelle escale au Port de Cotonou


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Port autonome de Cotonou a enregistré, le vendredi 12 décembre 2025, (…)
Lire la suite

2 personnes en prison pour assassinat


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une enquête a été ouverte après l’assassinat de Richard Gabin Gbédé, (…)
Lire la suite

La journaliste Angela Kpeidja interpellée


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journaliste Angela Kpeidja a été interpellée par les forces de (…)
Lire la suite

Les 77 maires du Bénin élevés dans l’Ordre national


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de la République, Patrice Talon, Grand maître des Ordres (…)
Lire la suite

Chabi Yayi placé sous convocation pour le 18 décembre


16 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le secrétaire national aux affaires extérieures du parti Les Démocrates (…)
Lire la suite

Le CHIC inaugure son service de restauration


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) franchit un (…)
Lire la suite

La peine de 2 ans confirmée pour Steve Amoussou


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Marches, prières et messes pour la paix après la mutinerie déjouée


15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une semaine environ après la mutinerie déjouée dimanche 7 décembre (…)
Lire la suite

Les mutins auditionnés à la CRIET ce lundi


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les 13 mutins interpellés après la mutinerie déjouée au Bénin seront (…)
Lire la suite

Chabi Yayi, le fils du président Boni Yayi interpellé


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Chabi Georges Nadjim Yayi, le fils de l’ex président Boni Yayi n’est (…)
Lire la suite

La Décision de la Cour sur la révision de la Constitution


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu, ce vendredi 12 décembre (…)
Lire la suite

Le Canada réaffirme son soutien au Bénin après la mutinerie déjouée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand s’est (…)
Lire la suite

Candide Azanai interpellé par la Police judiciaire


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’ex député Candide Azanai n’est plus libre de ses mouvements . Il a (…)
Lire la suite

REPROMED-Bénin et INF mobilisent les journalistes digitaux contre les VBG


12 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À l’initiative du Regroupement des Promoteurs et Professionnels des (…)
Lire la suite

DSI, DST, PRMP et SAA au test de sélection le 20 décembre


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les épreuves de sélection des candidats présélectionnés aux postes de (…)
Lire la suite

Une délégation de l’armée nigériane au cabinet du chef de l’Etat


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce mercredi 10 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Voici l’ordre de passage des partis politiques dans les médias


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le cadre de la campagne médiatique pour les élections législatives (…)
Lire la suite

Pascal Tigri ou l’ange corrompu par les forces du mal


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Une mutinerie a failli renversé dimanche 7 décembre dernier le régime (…)
Lire la suite


