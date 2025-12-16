Sounon Boké arrêté dans le dossier mutinerie déjouée

Sounon Boké Soumaïla, n’est plus libre de ses mouvements. Il est pris en flagrant délit de crime contre la sûreté de l’Etat. Il a été interpellé par la Police dans le cadre du dossier relatif à la mutinerie déjouée dimanche 7 décembre 2025 au Bénin.

Selon les informations, le député de l’opposition radicale aurait écrit, aux premières heures de la diffusion sur la télévision nationale du message des mutins, "C’EST LA FÊTE" dans un groupe sur les réseaux sociaux.

