Le député Soumaïla Sounon Boké en prison

Le député Soumaïla Sounon Boké, élu de la 2ᵉ circonscription électorale et membre du parti d’opposition Les Démocrates, a été placé sous mandat de dépôt, ce mardi 23 décembre 2025, par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Interpellé puis placé en garde à vue par la police judiciaire il y a quelques jours, le député Soumaïla Sounon Boké a été présenté ce mardi 23 décembre 2025, au procureur spécial de la CRIET à l’issue de laquelle il a été incarcéré.

Selon son conseil, Me Aboubacar Baparapé, le parlementaire est poursuivi pour harcèlement par le biais d’une communication électronique et incitation à la rébellion.

Le procès de Soumaïla Sounon Boké est prévu pour le mardi 30 décembre 2025 devant la chambre de jugement de la CRIET, où il devra répondre des faits qui lui sont reprochés.

De source proche du dossier, la procédure engagée ne nécessite pas la levée de l’immunité parlementaire. Le député est poursuivi dans le cadre d’une procédure de flagrant délit, qui permet à la justice de le juger sans autorisation préalable de l’Assemblée nationale.

