Le député Agoua vulgarise le cadre juridique pour un vote éclairé

Le cabinet du député Edmond Agoua a lancé officiellement, ce vendredi 29 août à Cotonou, la vulgarisation des lois électorales à travers un pamphlet, en vue des élections générales de 2026.

Un pamphlet explicatif, reprenant les dispositions essentielles des lois 2019‑43 du15 novembre 2019 et 2024‑13 du 15 mars 2024, a été présenté ce vendredi 29 août 2025 à Cotonou, aux acteurs politiques, représentants d’Organisations de la Société Civile (OSC) ainsi qu’aux journalistes.

Cette initiative de Edmond Agoua, député à l’Assemblée nationale, 9è législature, marque le début d’une campagne d’éducation citoyenne à l’échelle nationale.

La campagne résulte d’un constat fait par le député. « (…) Les populations à la base, même certains cadres à divers niveaux, ignorent royalement nos textes de lois, bases sur lesquelles les décisions importantes se prennent. Malheureusement, beaucoup d’entre nous vont vers les urnes avec de faux préjugés, les conduisant vers de mauvaises décisions de vote. (…) Ainsi, plusieurs d’entre nous ne votent pas utiles », explique Benoît Seydou, chef de cabinet du député Edmond Agoua. Il s’agit donc de faire connaître aux populations « les fondamentaux du code électoral en vigueur au Bénin afin de faire un choix objectif tenant compte des articles 184,132 nouveau, 146 nouveau, 199 nouveau, 201 nouveau et 201-1 nouveau ».

Le juriste Anderson Vlavonou, membre du cabinet du député, a pris ensuite la parole pour présenter le contenu du pamphlet mis à disposition du public.

Un cadre juridique, des conséquences…

L’orateur a commencé par l’article 184, resté inchangé depuis 2019, relatif à la désignation des chefs de village ou de quartier de ville. Selon lui, cette disposition introduit un changement radical. « Désormais, les chefs de village ou de quartier seront désignés par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la localité, à condition d’avoir aussi atteint 10 % des suffrages exprimés au niveau national ».

Concrètement, cela signifie que les petits partis, régionaux ou peu représentés, sont d’office exclus de ce processus. « Les micro partis, les partis détaillants ou régionaux auront zéro chef de village, zéro chef de quartier », a-t-il martelé.

Il a ensuite abordé l’article 199, portant sur la désignation des chefs d’arrondissement. Là encore, seule une formation politique ayant franchi le seuil national des 10 % peut proposer un chef d’arrondissement élu parmi ses conseillers.

« À défaut de candidat du parti majoritaire, n’importe quel autre conseiller de la commune peut être désigné », a-t-il précisé, tout en soulignant que la règle exclut automatiquement les partis trop faibles pour atteindre ce seuil.

Toujours selon le juriste, cette même logique s’applique aux élections communales. Seuls les partis qui réunissent au moins 10 % des suffrages à l’échelle nationale peuvent prétendre à l’attribution de sièges de conseillers. « Cela implique que les micro partis ou partis détaillants auront zéro conseiller communal. Le seuil est clair et ferme ».

La présentation s’est ensuite focalisée sur l’article 146 nouveau, qui régit l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Désormais, les partis devront non seulement obtenir 10 % au niveau national, mais aussi 20 % des suffrages dans chaque circonscription pour pouvoir siéger.

« Même avec une coalition, un parti doit d’abord franchir les 10 % au niveau national. Sans ça, aucun siège ne sera attribué », a-t-il expliqué.

Il a également rappelé qu’un siège par circonscription est réservé aux femmes, à attribuer à la liste arrivée en tête dans chaque zone.

Enfin, le juriste a évoqué les conditions de candidature à la présidence de la République, selon l’article 132 nouveau de la loi de 2024. Outre les critères classiques (âge, nationalité, moralité, santé, etc.), un nouveau critère de parrainage politique est exigé : « Aucun candidat ne peut se présenter s’il n’est parrainé par au moins 15 % des députés et maires, soit au moins 28 personnes, réparties dans 15 des 24 circonscriptions », a-t-il rappelé.

« Sur le plan national, les partis sans envergure auront zéro élu : ni au niveau local, ni à l’Assemblée, ni à la présidence ».

Une démarche saluée

Représentants d’ONG, leaders politiques, membres de la société civile, tous ont applaudi l’initiative.

Bertin Koovi, acteur politique, a salué un « travail scientifique qui sert à tout le monde », appelant à l’élargir à d’autres textes de loi. « L’honorable Agoua doit être célébré pour ça. Il vient de jouer le rôle de député : aller au-devant des populations avec des lois essentielles ».

De son côté, Loth Houénou a félicité le député Edmond Agoua. « Il a choisi de distraire ses ressources pour la vivacité de la démocratie béninoise ».

Adeline Gotoun, du cabinet du député, a invité toutes les contributions citoyennes à enrichir le pamphlet. « Le travail reste perfectible. Notre cabinet est ouvert à tous les apports », a-t-elle conclu.

L’initiative, d’abord lancée à Cotonou, sera déployée dans les autres régions du Bénin dans les semaines à venir.

