Le dépôt des dossiers de candidature à l’ODEM prorogé

L’Assemblée spéciale des bureaux de l’Union Professionnelle des Médias du Bénin et du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (UPMB et CNPA-Bénin) a décidé, en sa session du vendredi 24 février 2023, de repousser jusqu’au 03 mars 2023 le délai de dépôt des dossiers de candidatures dans le cadre du renouvellement des membres de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Éthique dans les Médias (Odem), 9è mandature.

Le 24 février était la date de clôture initialement retenue.

L’appel à candidatures est ouvert aux professionnels des médias, aux responsables des médias et aux acteurs de la société civile béninoise.

VOICI LES CONDITIONS

