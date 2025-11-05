Le dépôt des candidatures aux législatives prolongé au 19 novembre

La Cour constitutionnelle autorise la CENA à ajuster le calendrier électoral pour les Législatives de 2026. La haute juridiction s’est prononcée à l’issue « d’une audience plénière spéciale tenue ce mercredi 05 novembre 2025 ».

« La période de dépôt des candidatures pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale est désormais fixée du 15 au 19 novembre 2025, en lieu et place de la période initiale du 08 au 12 novembre 2025 », selon une décision de la Cour Constitutionnelle en date du 05 novembre 2025 autorisant la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) à réaménagé le calendrier électoral.

La haute juridcition a été saisie par le président de la CENA, Sacca Lafia. Introduite la veille, la saisine demandait « une modification ciblée et exceptionnelle du calendrier électoral en vue des élections législatives de 2026 ».

Après examen, la Cour a donné son accord. Elle a ainsi autorisé la CENA à réaménager précisément la séquence de dépôt des candidatures.

M. M.

5 novembre 2025 par ,