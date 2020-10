Le démarrage des formations à l’école de la fibre optique annoncé pour début novembre

Le gouvernement du président Patrice Talon est déterminé à doter le Bénin d’ici les prochaines semaines, d’une école de formation aux métiers de la fibre optique et du numérique. Dans ce cadre, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahugnon Cakpo et son collègue en charge du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ont visité en fin de semaine écoulée, le site de l’ex Ecole supérieure des Télécommunications du Bénin retenu pour abriter la future école de formation aux métiers de la fibre optique et du numérique.

Selon le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahugnon Cakpo rapporté par La Nation, les activités de cette école vont commencer par les différentes déclinaisons de la fibre optique qui nécessitent des travaux de réfection au niveau du site. A l’en croire, l’objet de cette sortie est de visiter le site avec les différentes parties impliquées aussi bien dans la conception architecturale que dans la réalisation du plateau technique pour les travaux à accomplir. Il a par ailleurs souligné que les différentes parties sont tenues de respecter les délais des travaux de réhabilitation du site afin que la formation puisse démarrer d’ici début novembre au plus tard. Pour Mahougnon Kakpo, toutes les dispositions sont en train d’être prises avec les partenaires de Montereau, qui viendront former les formateurs afin que les deux premières cohortes puissent être lancées. « Nous avons du boulot et nous avons besoin de mettre la pression sur nos collaborateurs afin de tenir dans les délais », a-t-il conclu.

Le directeur général de l’Agence pour le développement du numérique (ADN), Serge Adjovi et Karim Youssao Abdou, conseiller technique à la Recherche, à l’Innovation technologique et aux Relations avec les Etablissements privés d’Enseignement supérieur étaient sur le site avec les deux ministres.

C’est au cours du Conseil des ministres du mercredi 19 août dernier que le gouvernement a décidé de la création d’une école dédiée à la formation aux métiers de la fibre optique et du numérique au Bénin. Une décision qui fait suite à une étude de faisabilité qui a révélé, entre autres, l’inexistence au Bénin et dans toute la sous-région d’une formation spécifique basée sur des apports pratiques, professionnels et de courte durée. A travers l’école de formation aux métiers de la fibre optique et du numérique, le gouvernement entend doter les apprenants des outils intellectuels nécessaires pour devenir des acteurs du « déploiement de l’Internet haut débit et très haut débit sur l’ensemble du territoire », l’un des projets phares du Programme d’action du gouvernement (Pag) dans le secteur du numérique.

