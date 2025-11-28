Le délai de dépôt des dossiers prorogé au 5 décembre

La date de clôture du dépôt des dossiers dans le cadre du concours de recrutement de 715 élèves agent de Police est prorogée jusqu’au 05 décembre 2025.

Pour renforcer l’effectif de la Police républicaine, il est lancé un concours de recrutement de sept cent quinze (715) élèves agents de Police au titre de l’année 2025. Selon la Police Républicaine, la date de clôture de la réception des dossiers de candidature initialement fixée au vendredi 28 novembre 2025 est prorogée jusqu’au vendredi 05 décembre 2025. L’inscription se fait en ligne à l’adresse https://concours.dgpr.easyiteam.bj.

