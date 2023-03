Le décodeur TNT en vente ce dimanche à la plage de Fidjrossè

Ce dimanche 05 mars 2023 à la plage de Fidjrossè, les populations de Cotonou et environ peuvent se procurer le décodeur de la Télévision numérique terrestre (TNT). Le décodeur sera en vente avec tous les accessoires au prix de 18.000 FCFA.

Après le lancement officiel il y a quelques jours de la TNT à Abomey-Calavi, le ministère du numérique et de la digitalisation veut faciliter l’acquisition du décodeur TNT aux populations. Une vente est organisée ce dimanche 05 mars 2023 à la plage de Fidjrossè à partir de 15h. Sur les lieux, les personnes désireuses de bénéficier de la nouvelle offre télévisuelle au Bénin devront débourser seulement la somme de 18.000 FCFA pour se procurer le décodeur TNT avec tous les accessoires.

Avec ce décodeur, l’abonné a droit gratuitement à 16 chaînes de télévision. Il s’agit de l’ORTB, BB 24, ADO TV, A+, Hémicycle TV (chaînes publiques) ; Golfe TV, Canal3, E Télé, Eden TV, TV Carrefour, Imanlè Africa TV, Canal2 Star, Agri TV (chaînes privées) ; et TV5 Afrique, TIVI5, et France 24 ( chaînes étrangères).

F. A. A.

