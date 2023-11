Le décodeur CANAL+ à 5000 F avec la formule ACCESS

Pour compter de ce mardi 14 novembre 2023, le décodeur CANAL+ sera vendu au prix de 5000 francs CFA à partir de la formule ACCESS. Tout réabonnement donne également droit à 15 jours à la formule Tout CANAL+. L’offre exceptionnelle a été exposée au public lors d’une conférence de presse à la direction générale de Canal+ Bénin dans l’après-midi du lundi 13 novembre 2023.

L’offre CANAL+ s’enrichit avec de nouvelles chaines. Et ce, dès le mardi 14 novembre 2023. Le but visé est de permettre à tous les Béninois, de profiter du meilleur de la télévision. Moumine WOLOGAN, chargé de communication, et Boris AGBELEY, Customer Value Manager ont exposé les deux offres alléchantes qui seront proposées aux populations sur la période du 14 au 30 novembre 2023.

Suivant les explications du Chargé de communication de CANAL+ Bénin, dès le 14 novembre, 8 nouvelles chaines thématiques qui embrassent le sport, les séries, les chaines jeunesse, le divertissement, la musique, l’information, etc, seront disponibles sur les bouquets CANAL+. La surprise cette année avec CANAL+, c’est la création de CANAL+ CAN, une chaîne exclusivement dédiée à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN Côte d’Ivoire 2024), a informé Moumine WOLOGAN.

En plus des chaines thématiques, 28 nouvelles chaines africaines font leur entrée dans la grande famille CANAL+. Mieux, 26 chaines (A+, TVC, NOVELAS TV, etc), passent en haute définition pour faire vivre aux abonnés « une expérience télévisuelle encore plus confortable ». Autant de nouveautés qui induisent selon le chargé de communication, de nouveaux changements dans la numérotation des chaines sur les Bouquets CANAL+. Ainsi, les chaines Béninoises seront accessibles dès le 14 novembre via les canaux ci-après :

– L’ORTB HD sur le canal 280 ;

– A+ BENIN HD sur le canal 33 et le 281 ;

– CANAL 3 BENIN sur le canal 282 ;

– GOLFE TV AFRICA sur le canal 283 ;

– TVC HD sur le canal 284 ; et

– E-TELE sur le canal 285.

Les abonnés de CANAL+ pourront bénéficier pendant la même période (14 au 30 novembre), de 15 Jours à la formule TOUT CANAL+ pour tout réabonnement à la dernière formule. Cette offre selon Customer Value Manager, est disponible pour les abonnés dont les images sont déjà coupées.

Pour ceux qui souhaitent rejoindre la grande famille CANAL+, le décodeur HD sera disponible à 5000 francs CFA à partir de la formule ACCESS, au lieu de 10 000 FCFA ; et ce dans la limite des stocks disponibles. L’installation par les techniciens agréés CANAL+ sera également à un tarif subventionné de 2000 FCFA, au lieu de 4000 francs CFA, afin de d’offrir à tous, une installation garantie 6 Mois, a expliqué Boris AGBELEY.

Frédéric DEZERT, directeur général de la chaine A+ Bénin, a participé à la conférence de presse au siège de CANAL+ Bénin à Cotonou.

F. A. A.

13 novembre 2023 par ,