Le cri de cœur du personnel de ‘’La Gazette du Golfe’’ à Talon

Les journalistes et les autres corps de métier en service au groupe de presse ‘’La Gazette du Golfe’’ au chômage depuis la suspension de leur organe n’en peuvent plus. En conférence de presse, vendredi 29 décembre 2023 à la Bourse du Travail, le personnel a plaidé la réouverture du groupe de presse ‘’La Gazette du Golfe’’. Le plaidoyer a été faite à l’endroit du président de la République Patrice Talon et de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication (HAAC).

Intégralité de la déclaration

Du haut de la tribune de la grande salle de réunion de la bourse du travail, recevez nos vœux les meilleurs que nous vous faisons pour cette nouvelle année qui s’annonce. Puisse Dieu tout puissant soutenir et consolider vos activités et vos familles respectives. Mais de votre position actuelle, nous vous prions d’imaginer la forme que prend ces derniers jours de l’année pour le personnel du GROUPE DE DE PRESSE LA GAZETTE DU GOLFE. Ce qui devrait être un moment de fête est plutôt des instants de détresse pour tout le personnel. Les collègues sont déprimés, étourdis et confondu dans une improvisation quotidienne avant de pouvoir trouver un demi repas pour tout le ménage. La pression que la faim fait faire sur les parents par les enfants et parfois même sur le chef de famille par le conjoint ou la conjointe débouche régulièrement sur des crises sévères au cœur de l’instabilité psychologique et familiale de nous tous.

Il n’est plus un secret pour personne que pendant la période d’inactivité pour un Travailleur qui se trouve involontairement privé d’emploi, le chômage entraîne un isolement social, affecte la cellule familiale, le couple et les enfants. L’expérience a prouvé que les grossesses précoces et les déviances des enfants, voir le divorce ou la séparation du couple trouvent en partie leur source dans le chômage que subit le garant du foyer. Au chômage, il est facile de tomber dans le harcèlement des personnes capables de vous aider car ce dernier finalement épuisé du fait de vous assister financièrement ou en vivre tout le temps. Il est facile pour celle et celui qui est au chômage de devenir un débiteur insolvable, de devenir la risée du quartier, de se retrouver sans toit pour faute de paiement de loyer et la liste n’est pas exhaustive.

Tout ce que nous avons sus-cité, les collègues, que dis-je, nous personnel du GROUPE DE DE PRESSE LA GAZETTE DU GOLFE les subissons l’un après l’autre. Certains résistent encore. Mais jusqu’à quand vont-ils résister ? Jusqu’à quand nous qui subissons allions continuer de subir ? Avons-nous la possibilité de tenir dans les deux prochaines années ? Que deviendront nos relations socioprofessionnelles ? Que deviendront nos relations familiales ? Sommes-nous sûr que tout le personnel est épargné du risque de suicide ou de démence face à ce que chacun traverse depuis cinq mois que les portes du GROUPE DE DE PRESSE LA GAZETTE DU GOLFE sont fermées ?

C’est au regard de ces nombreuses inquiétudes, qui submergent nos souffrances actuelles, que nous personnel du GROUPE DE DE PRESSE LA GAZETTE DU GOLFE venons lancer un appel solennel à l’endroit de toutes bonnes volontés notamment tous les acteurs à l’échelle sociale économique, politique et religieuse pouvant plaider auprès du Père de la Nation le Président de la République son Excellence le Président Patrice TALON, à le faire aussi vite qu’ils le peuvent pour arranger la réouverture du GROUPE DE PRESSE LA GAZETTE DU GOLFE afin de sauver des vies et consolider des familles. Le même plaidoyer nous le voulons en direction du Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et ses conseillers.

Sous le couvert général du Dieu créateur, Maitre des temps, cette nouvelle année qui s’annonce nous personnel du GROUPE DE DE PRESSE LA GAZETTE DU GOLFE souhaitons l’entamer avec espoir. Nous voulons contribuer à la construction de notre pays de façon responsable et objective. Pour cela nous avons besoin d’être au cœur de l’action. Vivement que nos cris de cœur aient un écho favorable auprès des facilitateurs de bonne foi.

Vive la presse béninoise,

Bonne et heureuse année 2024 à tous.

Je vous remercie.

29 décembre 2023 par ,