Le coût des rues à asphalter à Cotonou par lot

Plusieurs rues ont été prises en compte du 1er au 13è arrondissement de Cotonou dans le cadre des travaux du projet gouvernemental Asphaltage, phase B. Voici le coût de réalisation par lot, et les entreprises en charge de l’exécution des travaux.

Les rues du Lot 1B-Cotonou sont à la charge de l’entreprise SINOHYDRO. D’un coût de 28 733 901 112 FCFA TTC, les travaux dureront 22 mois.

Les travaux du Lot 2B- Cotonou sont estimés à 46 896 608 526 FCFA TTC. C’est l’entreprise STECOL CORPORATION qui est l’attributaire de ce lot dont la durée des travaux est de 30 mois.

La même entreprise a en charge les travaux du Lot 3B- Cotonou prévus pour durer 34 mois. Le montant des travaux pour ce lot est de 56 710 331 717 FCFA TTC.

Pour le Lot 4B1- Cotonou, les travaux sont à la charge de HNRB pour un montant de 33 187 181 755 FCFA TTC. La durée des travaux est de 26 mois.

D’un montant de 36 376 598 810 FCFA TTC, les travaux du Lot 4B1-bis- Cotonou dureront 30 mois. Ils seront réalisés par l’entreprise HNRB.

La phase B du projet Asphaltage prend en compte six communes du Bénin dont Cotonou, Parakou, Djougou, Abomey-Calavi, Porto-Novo et Kandi.

Le projet Asphaltage vise à moderniser les villes du Bénin à travers la construction de voies bitumées ou asphaltées, l’installation d’ouvrage d’assainissement, de lampadaires solaires, de panneaux de signalisation, d’espace verts, et autres.

Le projet prend également en compte la réparation des clôtures des écoles, des établissements et des centres publics situés le long des rues prises en compte.

M. M.

14 septembre 2023 par