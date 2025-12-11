Le coût des billets d’avion dans l’espace CEDEAO baisse dès le 1er janvier

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont acté, mercredi 10 décembre 2025, à Abuja (Nigéria), la mise en vigueur de mesures visant à réduire les taxes et redevances du transport aérien et baisser les coûts des billets d’avion.

Bonne nouvelle pour les voyageurs par voie aérienne au sein de l’espace CEDEAO. Les coûts des billets d’avion passent dans quelques jours à la baisse. La décision a été prise par les chefs d’Etat et de gouvernement au terme d’une session, mercredi 10 décembre 2025 à Abuja, et sera mise en exécution dès le 1er janvier 2026.

Les 12 pays membres de l’organisation sous-régionale devront supprimer les taxes sur le transport aérien et réduire de 25%, les redevances passagers et de sécurité, conformément à l’Acte additionnel sur les redevances, taxes et frais aéronautiques.

Cette décision fait suite aux nombreuses préoccupations soulevées par les voyageurs de la sous-région. Sa mise en œuvre, sera suivie par la Commission de la CEDEAO à travers un Mécanisme régional de surveillance économique du transport aérien. A terme, il est attendu, une baisse des tarifs aériens, une augmentation du trafic passagers, un renforcement des compagnies aériennes régionales et une intégration régionale plus approfondie.

Sur les 12 pays membres de la CEDEAO, seuls 6 pays ont déjà acté cette décision de l’organisation. Il s’agit de la Gambie, du Libéria, du Sénégal, du Ghana, du Nigéria et de la Sierra Leone.

F. A. A.

