Le corridor Cotonou-Kandi-Sègbana facilite les transports

Le corridor alternatif Cotonou-Kandi-Sègbana permet désormais aux transporteurs béninois de transiter leurs marchandises via le nord du Nigéria jusqu’au Niger.

Depuis quelques semaines, les camions chargés de marchandises passent par le nord du Nigeria pour atteindre le Niger. Le 21 mai 2024, le Bénin et le Nigéria ont décidé de redonner vie aux postes frontaliers entre Ségbana au Bénin, Tsamiya et Anguwar Sule Wara au Nigeria. Cet accord permet de faciliter le transport des marchandises qui arrivent dans le port de Cotonou à destination du Niger.

En dépit de la levée des sanctions par la CEDEAO, le Niger a maintenu ses frontières fermées avec le Bénin. Avec l’accord entre le Bénin et le Nigéria, les transporteurs béninois empruntent désormais le corridor alternatif Cotonou-Kandi-Sègbana pour rejoindre le Niger. Des camions bloqués depuis des mois à Malanville, ville frontalière entre le Bénin et le Niger empruntent ce trajet.

Face à la fermeture des frontières par Niamey, les chauffeurs étaient obligés d’emprunter un trajet plus long : nord du Togo-Burkina Faso-Niger. Le nouveau trajet Cotonou-Kandi-Sègbana est plus court et moins risqué permettant aux chauffeurs de gagner du temps. L’ouverture du poste de frontière de Segbana soulage les transporteurs et les opérateurs portuaires.

10 juillet 2024