Le corridor Cotonou-Abuja se consolide avec le Benin-Nigeria Business Forum

Abuja, la capitale nigériane a accueilli, lundi 26 janvier 2026, la première étape du Benin-Nigeria Business Forum, une plateforme stratégique de rencontres, d’échanges, et d’opportunités d’affaires entre le Bénin et le Nigéria.

Le Bénin et le Nigéria s’engagent à renforcer la coopération dans le domaine économique. Décideurs publics, chefs d’entreprises et responsables d’institutions stratégiques des deux pays ont réitéré leur volonté commune visant à encourager les investissements bilatéraux et inciter les entrepreneurs nigérians à développer leurs activités au Bénin. C’était à l’occasion du lancement de la première étape du Benin-Nigeria Business Forum à Abuja, lundi 26 janvier 2026. Fait majeur qui renforce le corridor Bénin–Nigéria comme un moteur stratégique de la croissance économique et de la création d’opportunités d’affaires.

Le Benin–Nigeria Business Forum selon Faki ADJE, Directeur Général Adjoint de la SIPI-Bénin, structure en charge de l’aménagement et du développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), est avant tout une plateforme de concrétisation d’opportunités qui s’inscrit dans une logique de résultats et de partenariats effectifs.

« La Zone Industrielle de Glo-Djigbé est aujourd’hui pleinement opérationnelle, structurée selon les meilleurs standards internationaux, et prête à accueillir les investisseurs nigérians. Les projets sont identifiés, les institutions sont alignées et le cadre est sécurisé », a-t-il souligné rassurant de la disponibilité du Bénin à « recevoir les capitaux et l’expertise du Nigéria pour bâtir ensemble des industries compétitives au service du marché régional et international ».

Le Bénin, un pays stable et attractif pour accueillir les investissements

Eric AKOUTE, Directeur Général l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), a mis en lumière les réformes structurelles et ambitieuses mises en œuvre par le Gouvernement béninois pour offrir aux investisseurs, un cadre stable, compétitif et prévisible. Il a rappelé le rôle central et de facilitateur que joue l’APIEx dans ce cadre, en accompagnant les projets « de bout en bout ». A travers le Benin–Nigeria Business Forum, le Bénin d’après lui, réaffirme son engagement à accueillir les investisseurs nigérians et à transformer les opportunités identifiées en projets concrets, créateurs de valeur et d’emplois pour nos deux économies.

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin), partenaire financier de long terme capable de cofinancer des projets structurants et de partager le risque aux côtés des investisseurs privés, a mis en avant son rôle lors du forum.

Pour Maryse LOKOSSOU, la Directrice Générale, il s’agit « d’améliorer la bancabilité des projets, sécuriser les investissements et accélérer leur mise en œuvre ». Elle affirmé la « pleine disponibilité » de la CDC Bénin à « accompagner des projets industriels et logistiques à fort potentiel régional, notamment ceux portés par des investisseurs nigérians désireux de s’implanter durablement au Bénin ».

Dans le cadre de la coopération économique et industrielle avec le Nigéria, le Port Autonome de Cotonou (PAC) représente aujourd’hui un hub logistique stratégique au service de l’intégration économique régionale.

« Grâce aux investissements majeurs réalisés pour moderniser ses infrastructures et améliorer la fluidité des opérations, le Port offre aux entreprises nigérianes et régionales une plateforme performante, fiable et compétitive pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement et accéder efficacement aux marchés du Bénin, du Nigéria et de la sous-région », a souligné Kevin POTIER, Chief Commercial Officer, Port Autonome de Cotonou.

Les responsables de la NACCIMA et la NIPC s’engagent

La Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture (NACCIMA) est prête à renforcer les partenariats économiques entre le Bénin et le Nigéria. C’est ce qu’a souligné le Président Jani Ibrahim. « En tant qu’organisation représentant les entreprises et industries nigérianes, nous nous engageons à collaborer étroitement avec nos homologues béninois pour attirer et faciliter des investissements stratégiques, développer des projets à fort impact économique et renforcer la croissance durable au bénéfice de nos deux nations », a-t-il déclaré.

Pour Abayomi SALAMI, Directeur Adjoint de la Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC), les entreprises nigérianes sont à la recherche de plateformes industrielles compétitives, structurées et sécurisées, capables de soutenir des projets à vocation régionale. Le potentiel de collaboration entre le Bénin et le Nigéria, a-t-il souligné, est considérable, notamment dans les secteurs industriels et de transformation. « Le Bénin offre aujourd’hui un cadre attractif et crédible, et la NIPC est résolument engagée et prête à accompagner les entreprises nigérianes souhaitant saisir ces opportunités », a rassuré Abayomi SALAMI.

Cette première étape du Benin-Nigeria Business Forum a été marquée par la signature d’un protocole d’accord (MoU) le 27 janvier 2026, entre l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations et la Nigerian Investment Promotion Commission. Ledit accord vise à renforcer la coopération institutionnelle entre les deux agences et à stimuler les flux d’investissements directs bilatéraux, consolidant ainsi les fondations d’une relation économique durable et structurante.

