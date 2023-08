Découverte macabre dans la commune de Pahou, département de l’Atlantique !

Le corps sans vie d’une dame a été retrouvé dans la forêt un peu après Pahou non loin du Pont péage d’Ahozon.

Les images du corps circulent sur les réseaux sociaux depuis mardi 22 août 2023.

Les circonstances et causes de la mort de la dame ne sont pas encore élucidées. Mais le corps présente des signes indiquant que la victime a reçu des coups à la tête.

M. M.

23 août 2023 par