Le corps sans vie d’un homme retrouvé à Godomey

A Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi, le corps sans vie d’un homme a été découvert mercredi 22 février 2023 non loin de l’échangeur.

Découverte macabre à Abomey-Calavi. Le corps inanimé d’un homme a été retrouvé à Godomey Xwlacomey, non loin de l’échangeur dans la matinée du mercredi 22 février 2023. La victime, vêtue d’un pantalon et d’une chemise aurait été retrouvée par les riverains à côté du trottoir.

Les causes de sa mort ne sont pas encore connues. D’après certains témoins, le corps aurait été déposé quelques heures plus tôt avant le lever du jour par des individus non identifiés.

F. A. A.

22 février 2023 par