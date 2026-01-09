vendredi, 9 janvier 2026 -

Drame à Ouidah

Le corps calciné d’une sage-femme retrouvé à Avlékété




Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, localité de la commune de Ouidah. Le corps sans vie et calciné d’une femme a été retrouvé à l’intérieur de son véhicule incendié.

La victime, identifiée sous les initiales A. M. est une sage-femme en service à l’hôpital de zone de Suru-Léré, à Akpakpa (Cotonou). Selon les informations rapportées par Le Potentiel, elle aurait été ligotée avant que ses agresseurs ne mettent le feu au véhicule dans lequel elle se trouvait.

La victime se serait rendue à une invitation à déjeuner. Les riverains affirment avoir identifié un suspect. Il s’agit d’un homme présentant des brûlures partielles. Il aurait été blessé lors de l’incendie du véhicule. La victime est aussi propriétaire d’un restaurant inauguré en décembre dernier à Fidjrossè (Cotonou).

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.

9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




