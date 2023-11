Le coordonnateur de la jeunesse du parti FCBE démissionne

Mohamed Awali Akintola n’est plus le coordonnateur de la jeunesse du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE).

Le coordonnateur de la jeunesse du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a annoncé, dimanche 12 novembre 2023 sur E-Télé, qu’i se « retire » du parti.

Mohamed Awali Akintola indique qu’il a pris cette décision par « convenance personnelle ».

Je me suis retrouvé à un moment donné depuis quelques temps, un peu gêné de ne plus être à ma place. (…) J’ai donc pris cette décision après une très longue et mûre réflexion. Je me retire », a ajouté Mohamed Awali Akintola.

Le démissionnaire n’a pas encore précisé le parti qu’il entend rejoindre. Mais il indique avoir informé les responsables du parti FCBE de son départ depuis quelques jours.

M. M.

12 novembre 2023 par ,