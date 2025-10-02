jeudi, 2 octobre 2025 -

Sécurité routière au Bénin

Le contrôle des véhicules à vitres teintées démarre par la sensibilisation




Le contrôle de la réglementation sur les vitres teintées des véhicules a démarré, ce mercredi 1er octobre 2025, avec une phase de sensibilisation nationale menée par la police républicaine.

Dans un communiqué officiel daté du 5 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, a annoncé le lancement d’une opération nationale de contrôle des véhicules à vitres teintées. Cette première phase sera non répressive, précise le commissaire Éric Yérima, porte-parole de la police républicaine : « Il n’y aura pas de mise en fourrière ni de paiement d’amendes ».

Cette opération s’appuie sur le décret n°2017-396 du 13 juillet 2017, qui interdit l’utilisation de vitres opaques à l’avant des véhicules. Selon ce décret, le taux d’opacité autorisé ne doit pas dépasser 30 %, ce qui signifie que 70 % de la lumière doit passer à travers la vitre, permettant ainsi aux forces de l’ordre de voir clairement l’intérieur du véhicule depuis l’extérieur.

Exceptions et procédure d’autorisation

Les propriétaires de véhicules équipés de vitres légèrement teintées d’origine (usine) peuvent toutefois bénéficier d’une autorisation spéciale délivrée par l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT). Pour effectuer cette démarche, il faut se rendre sur https://service-public.bj/public/services/service/PS00890.
Les pièces à fournir sont l’original de la carte grise du véhicule ; une photocopie de la pièce d’identité du propriétaire. La présence physique du véhicule est également exigée. La procédure coûte 50 000 FCFA et s’effectue en moyenne sous 48 heures.

Marina HOUENOU (Stag.)

2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




La SONEB annonce des coupures à Cotonou et Abomey-Calavi


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) annonce une interruption (…)
Lire la suite

Le chef du 3e Arrondissement de Parakou décédé


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le chef du 3ᵉ arrondissement de Parakou et président des Buffles FC, (…)
Lire la suite

Les ministres conseillers sous le charme de la Cité administrative (…)


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation des ministres conseillers conduite par le coordonnateur, (…)
Lire la suite

Kolokondé bientôt doté d’un centre de loisirs


30 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La localité de Kolokondé, dans la commune de Djougou sera bientôt dotée (…)
Lire la suite

Un nouveau pont à Kpakou pour désenclaver kouandé


30 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un nouveau pont sera construit à Kpakou dans l’arrondissement (…)
Lire la suite

Des lampadaires solaires pour Aplahoué


30 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ville d’Aplahoué, dans le département du Couffo, sera bientôt dotée (…)
Lire la suite

En images, la Cité financière de Cotonou


28 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Après la cité ministérielle, la cité de la défense et la cité (…)
Lire la suite

Inauguration de l’Académie de Police à Cotonou


27 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou (…)
Lire la suite

Pariez sur les matchs phares du week-end !


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La saison du football interclubs est en pleine effervescence : (…)
Lire la suite

111 AME redéployés pour le compte de l’année 2025-2026


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le cadre du réajustement des emplois de temps, 111 aspirants aux (…)
Lire la suite

Le sommet international sur la nutrition à Cotonou les 27 et 28


26 septembre 2025 par Marc Mensah
Cotonou accueille les 27 et 28 septembre une conférence de haut niveau (…)
Lire la suite

Voici le calendrier universitaire 2025-2026


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
A travers une note de service en date du lundi 22 septembre 2025, la (…)
Lire la suite

Extension du bénéfice du mécanisme de garantie du FNDA


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le bénéfice du mécanisme de garantie du Fonds National de Développement (…)
Lire la suite

Lancement de la Lettre de voiture électronique internationale


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du (…)
Lire la suite

Accord d’exemption de visa entre le Bénin et les Emirats Arabes Unis


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Exemption mutuelle de visa pour les citoyens des des Emirats Arabes (…)
Lire la suite

Le gouvernement veut actualiser les textes du code de la route


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Lancement de la phase 3 du microcrédit Alafia


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, ce mercredi 24 septembre 2025, le (…)
Lire la suite

Recrutement de 221 agents spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement a annoncé ce mercredi 24 septembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite




