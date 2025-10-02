Le contrôle des véhicules à vitres teintées démarre par la sensibilisation

Le contrôle de la réglementation sur les vitres teintées des véhicules a démarré, ce mercredi 1er octobre 2025, avec une phase de sensibilisation nationale menée par la police républicaine.



Dans un communiqué officiel daté du 5 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, a annoncé le lancement d’une opération nationale de contrôle des véhicules à vitres teintées. Cette première phase sera non répressive, précise le commissaire Éric Yérima, porte-parole de la police républicaine : « Il n’y aura pas de mise en fourrière ni de paiement d’amendes ».

Cette opération s’appuie sur le décret n°2017-396 du 13 juillet 2017, qui interdit l’utilisation de vitres opaques à l’avant des véhicules. Selon ce décret, le taux d’opacité autorisé ne doit pas dépasser 30 %, ce qui signifie que 70 % de la lumière doit passer à travers la vitre, permettant ainsi aux forces de l’ordre de voir clairement l’intérieur du véhicule depuis l’extérieur.

Exceptions et procédure d’autorisation

Les propriétaires de véhicules équipés de vitres légèrement teintées d’origine (usine) peuvent toutefois bénéficier d’une autorisation spéciale délivrée par l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT). Pour effectuer cette démarche, il faut se rendre sur https://service-public.bj/public/services/service/PS00890.

Les pièces à fournir sont l’original de la carte grise du véhicule ; une photocopie de la pièce d’identité du propriétaire. La présence physique du véhicule est également exigée. La procédure coûte 50 000 FCFA et s’effectue en moyenne sous 48 heures.

Marina HOUENOU (Stag.)

